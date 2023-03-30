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Известия.ru

Военный эксперт рассказал о преимуществах российской подлодки «Ясень»

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Подводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта "Ясень-М".
Источник изображения: © Фото : СЕВМАШ

Военный эксперт Болтенков назвал проблемой для США российскую подлодку «Ясень»

Военный эксперт Дмитрий Болтенков 28 марта рассказал «Известиям» о преимуществах российской подводной лодки «Ясень».

Ранее издание Washington Examiner предположило, что в третьей мировой войне США могут проиграть из-за обширных возможностей российского подводного флота.

«Ясени» — это новые российские многоцелевые подводные лодки. Это малошумная субмарина, ее практически невозможно найти под водой. Самый большой ее плюс — гиперзвуковые ракеты «Циркон», их нет у других армий, и эту ракету невозможно перехватить. Конечно, для Америки эта лодка — проблема», — сказал эксперт.

По мнению Болтенкова, такие публикации, как в Washington Examiner, часто преследуют одну цель — выбить еще больше денег для военных США.

«Во время холодной войны пугали вторжением русских, теперь подлодками, но, по сути, ничего не изменилось. Денег американской армии и флоту всегда не хватало и не хватает», — заключил собеседник «Известий».

24 марта командующий Военно-морскими силами Норвегии Руне Андерсен отметил, что российские подводные лодки могут представлять угрозу стратегическим объектам в США и Европе.

19 марта сообщалось, что Военно-морской флот России получит в 2023 году пять новейших субмарин — три атомные и две дизельные. Кроме того, в боевой состав флота в 2023 году вернутся после ремонта и модернизации два подводных атомохода.


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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
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