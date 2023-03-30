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РИА Новости

Моряки ТОФ уничтожили "подводных диверсантов" у берегов Приморья

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Десантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ)
Десантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ).
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Моряки Тихоокеанского флота уничтожили условных подводных диверсантов у берегов Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 29 мар - РИА Новости. Четыре противодиверсионных катера Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ поучаствовали в учениях у берегов Приморья, один экипаж уничтожил условных подводных диверсантов, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

"В Приморском крае экипажи противодиверсионных катеров (ПДРК) типа "Грачонок" "П-406", "П-445", "П-377" и "П-391" Тихоокеанского флота провели совместное учение по обнаружению и обезвреживанию условных подводных диверсантов в прибрежной акватории на юге региона", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в море катера вышли по тревоге. Экипажи "П-406","П-377" и "П-391" отправились на поиски условного противника в бухты Золотой Рог, Улисс и Патрокл, а экипаж катера "П-445" обнаружил и уничтожил "диверсантов" в бухтах залива Стрелок. Во время учений были использованы дистанционно управляемые и ручные противодиверсионные гранатометы.

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