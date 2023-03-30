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РИА Новости

В России начались учения РВСН с комплексами "Ярс"

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © Минобороны РФ

В России начались командно-штабные учения РВСН с комплексами "Ярс"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России начались командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения с комплексами "Ярс", сообщили в пресс-службе Минобороны.

Всего в учениях задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК (подвижными грунтовыми ракетными комплексами. — Прим. ред.) "Ярс", — говорится в сообщении.

Комиссия Командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач, добавили в ведомстве.

Во время учений "Ярсы" проведут маневры в трех регионах России. Помимо этого, ракетчики во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа и ВКС отработают маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе различным беспилотникам.

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Россия
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Минoбороны РФ
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БПЛА
Военные учения
ПГРК
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