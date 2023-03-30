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РИА Новости

Источник: ВС России в зоне СВО получили уже сотни новейших танков

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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Вооруженные силы России в зоне СВО получили уже несколько сотен новейших танков

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России получили для применения в зоне специальной военной операции уже несколько сотен новейших танков только с конвейера, в основном Т-90М "Прорыв", сообщил РИА Новости информированный источник.

"К настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков. Это преимущественно танки Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что эти танки "по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин".

"В то же время можно с уверенностью говорить о том, что Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем", — подчеркнул источник.

Собеседник добавил, что Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.

Танк Т-90М "Прорыв" — это глубокая модернизация Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием — пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.

Т-72Б3М — глубокая модернизация Т-72Б. Машина оснащается новой версией 125-миллиметровой пушки — пусковой установки, новой динамической защитой "Реликт", новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. На танк установлена новейшая система управления огнем и прицелы. По боевым характеристикам Т-72Б3М приближается к танкам "Прорыв".

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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