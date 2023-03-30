Предсерийная партия спутников "Марафон" будет запущена в 2025 году

Планируется запуск пяти опытных образцов космических аппаратов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Предсерийная партия космических аппаратов (КА) для интернета вещей "Марафон" будет запущена в 2025 году. Об этом говорится в материалах предприятия "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева" (ИСС Решетнева), представленных на салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед" (имеются в распоряжении ТАСС).

"Запуск пяти опытных образцов КА (установочная предсерийная партия) - 2025 год", - говорится в материалах.

Ранее гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" (контролирует компанию-оператора "Сфера", входит в Роскосмос) Павел Черенков в интервью ТАСС сообщил, что запуск предсерийной партии намечен на 2024 год.

Всего в состав группировки "Марафон-IoT", над которой работает ИСС Решетнева, войдут 264 аппарата весом 50-75 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км, срок активного существования каждого аппарата составит не менее 5 лет.

26-й Международный салон изобретений и инновационных технологий "Архимед" проходит в Москве 28-30 марта 2023 года.