Проблемы с постройкой головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Татьяны Дятел и Дмитрия Козлова "Россия" не сдается. Цена и сроки выпуска атомного ледокола могут измениться", стоимость строительства сверхмощного головного атомного ледокола "Россия" проекта 10510 (ЛК-120Я, шифр "Лидер"), ранее составлявшая 128 млрд рублей, может вырасти на 40-60%, а сроки его строительства - сдвинуться вправо. Предполагается, что ледокол, необходимый для регулярной круглогодичной навигации по Севморпути, должен быть построен на судоверфи "Звезда" в 2027 году. Как говорят источники "Ъ", уже сейчас есть отставания по изготовлению крупных корпусных отливок, растут стоимость и сроки работ по производству отдельных частей ядерной энергетической установки ледокола.

Модель атомного ледокола проекта 10510 (ЛК-120Я, шифр "Лидер") (с) АО "ЦКБ "Айсберг"

Стоимость госконтракта на строительство головного атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер" может вырасти, а сроки сдачи судна по некоторым корпусным работам на судоверфи "Звезда" (управляется консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка) уже отстают от графика, следует из протокола совещания у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова от 13 марта (есть у "Ъ"). По словам собеседников "Ъ", знакомых с ходом обсуждения вопроса, речь может идти об увеличении стоимости госконтракта на 40-60%.

Госконтракт стоимостью 127,6 млрд руб. на строительство головного атомного ледокола "Россия" был заключен в апреле 2020 года, его заказчик - "Атомфлот", дата окончания работ - декабрь 2027 года. Ледокол мощностью 120 МВт должен обеспечить круглогодичную проводку судов по Севморпути с коммерческой скоростью в 10-12 узлов для вывоза углеводородов на внешние рынки. В первую очередь ледокол должен обеспечить круглогодичный вывоз СПГ с арктических проектов НОВАТЭКа на Ямале и Гыдане.

До конца апреля "Росатом" на основании данных "Роснефти" должен предоставить в Минпромторг доклад об увеличении стоимости и сроков работ. При этом, как следует из протокола, замминистра Евтухов подчеркнул "невозможность срыва установленного срока сдачи". Вопрос о необходимости переноса сроков, по данным "Ъ", уже доведен до Владимира Путина. В аппарате премьера Михаила Мишустина "Ъ" сообщили, что в правительстве вопрос пока не обсуждался. В "Роснефти" от комментариев отказались.

В Минпромторге "Ъ" подтвердили, что вопрос о сроках и стоимости обсуждался на совещании, и сообщили, что "только по результатам проведения экспертизы при необходимости можно будет аргументированно говорить об объективном увеличении срока и стоимости строительства".

"Роснефть", согласно протоколу совещания, объясняет необходимость увеличения стоимости и переноса сроков срывом поставок крупных корпусных отливок - ледового зуба, кронштейнов пера руля и кронштейнов гребных валов наружных, которые в течение 2022 года "Звезде" должен был поставить украинский завод "Энергомашспецсталь", расположенный в Краматорске (сообщалось о разрушении промышленных помещений завода в результате военных действий на Украине).

Контракт с новым изготовителем - УЗТМ-КАРТЭКС - до сих пор не заключен, а сроки поставок этих отливок предварительно перенесены на август 2025 года.

На 12% (до 44 млрд руб.) может вырасти стоимость контрактов на поставку ядерной энергетической установки (ЯЭУ) ледокола "Россия", в состав которой входят паротурбинные установки (ПТУ) "Силовых машин", реакторная установка РИТМ-400 "Атомэнергомаша". Так, контракт с "Силовыми машинами" вырос в цене на 65%, до 9,48 млрд руб., сроки поставки перенесены на восемь-десять месяцев - на конец 2025 года.

В "Росатоме" "Ъ" сообщили, что "Атомэнергомаш" осуществляет производство РИТМ-400 в контрактные сроки. "Силовые машины" подтвердили "Ъ" изготовление ПТУ в контрактные сроки - 2025 год. Обоснованность существенного роста цен покупных материалов и комплектующих ПТУ (в том числе предприятиями "Росатома") рассмотрена комиссией заказчика и подтверждена, сообщили там.

Несвоевременная поставка составных частей ЯЭУ может затянуть формирование центральной части корпуса, в частности машинных отделений, "России" и сместит общий график строительства судна, говорит источник "Ъ", близкий к "Роснефти".

Как утверждают собеседники "Ъ", есть отставание в проведении работ и со стороны самой "Звезды": для его сокращения судоверфи необходимо привлечь больше рабочих для корпусных и сварочных работ на ледоколе.

На середину марта вместо 15% от общего объема плановых работы выполнено лишь 5%. "Если кратно не увеличить скорость корпусных работ, то составные части ЯЭУ в 2025 году едва ли понадобятся",- замечают собеседники "Ъ".

Строительство атомного ледокола - первый опыт судоверфи "Звезда", отмечает глава консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев. "Не имея представления о сроках выполнения отдельных этапов строительства, возможности проведения параллельных работ на других узлах ледокола, сложно сказать, сколь критична эта задержка для его сдачи",- отмечает он.

Что касается круглогодичной навигации на Севморпути, то она в первую очередь относится к работе газовозов проектов НОВАТЭКа, поскольку, по правилам плавания в акватории Севморпути 2022 года, круглогодично в тяжелых ледовых условиях даже под проводкой ледокола может происходить плавание только судов арктического ледового класса Arc7 и выше. Только НОВАТЭК, помимо "Норникеля", располагает судами требуемого ледового класса. Строящиеся для второго проекта НОВАТЭКа - "Арктик СПГ 2" - на "Звезде" в партнерстве с южнокорейской Samsung Heavy Industries газовозы обладают улучшенной ледопроходимостью, а строящиеся на DSME - еще и большей мощностью. "Это позволяет предположить, что круглогодичная навигация в восточной части Севморпути сможет быть начата, не дожидаясь ввода в строй ледокола "Лидер"",- полагает господин Григорьев.

Корпусные конструкции строящегося головного атомного ледокола "Россия" проекта 10510 (ЛК-120Я, шифр "Лидер") на ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне (Приморский край). Вверху - состояние на октябрь 2022 года, внизу - на март 2023 года (с) Телеграм-канал "Записки мичмана Птичкина"