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Северокорейские ядерные боеголовки

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Северокорейские ядерные боеголовки

Согласно официальному северокорейскому сообщению, 27 марта 2023 года руководитель КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия КНДР. В материалах с этого посещения была показана разработанная в КНДР ядерная боевая часть. Насколько можно понять из схем на стене, это сейчас стандартная серийно выпускаемая в КНДР ядерная боевая часть для различных ракет, 600-мм управляемых реактивных снарядов и т.д. Название у ядерной БЧ - "Hwasan-31" (화산-31), то есть "Вулкан-31" в переводе на русский язык.

Пхеньян, 28 марта. /ЦТАК/- Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын 27 марта руководил делом принятия ядерного оружия на вооружение.

Приняли участие руководящие работники отдела оборонной промышленности ЦК партии, в том числе 1-й заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Хон Сын Му, руководящие работники Института ядерного оружия и Главного ракетного управления.

Институт ядерного оружия КНДР подал товарищу Ким Чен Ыну рапорт о положении работы последних годов по качественному и количественному укреплению ядерных вооруженных сил Республики по обозначенному на VIII съезде ТПК и VI Пленуме ЦК партии восьмого созыва направлению развития ядерного оружия и стратегической линии, о положении производства.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подробно ознакомился со средством применения ядерного оружия и целью операции, техническими характеристиками, спецификой структуры и действия новых тактических ядерных оружий в соответствии с ударными целями, взаимозаменяемостью с разными системами вооружений и др.

Также [Ким Чен Ын] ознакомился с техническим положением информатизации государственной системы комплексного контроля над ядерным оружием "курок ядерного оружия", научность, надежность и безопасность которой строго подтверждены в недавних комплексных тактических учениях по отработке условной ядерной контратаки.

И проверил составленный оперативный план ядерной контратаки и приказы.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын высоко ценил огромные старания и большие успехи Института ядерного оружия, внесшего вклад в дело за укрепление наших ядерных вооруженных сил как надежных сил, способных реагировать на любую чрезвычайную ядерную ситуацию, в соответствии со стратегическим планом и намерением ЦК партии эксплуатировать объединенным образом ядерные оружия как разные средства в многостороннем оперативном пространстве.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын трогательно сказал, что мы непреклонно шли действительно по трудному и далекому пути для обладания ядерным оружием. И еще раз заявил, что врагом, против которого должны сражаться наши ядерные вооруженные силы, накопившие мощную силу сдерживания, является не какое-то государство или особо определенный коллектив, а сама война и ядерная катастрофа. И продолжал, что линия нашей партии на наращивание ядерных сил последовательно нацелена на защиту вечной безопасности государства, мира и стабильности в регионе.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что никогда нельзя удовольствоваться достигнутым в работе по укреплению последовательной готовности наших ядерных вооруженных сил к реагированию, а нужно прилагать непрерывные усилия к беспрерывному укреплению ядерных сил. Подчеркнул, что наша постоянная и полная готовность к использованию ядерных оружий в любое время, по любому направлению позволяет нам вечно не использовать ядерных оружий, и что наступательная боеготовность невообразимо мощных и превосходных ядерных вооруженных сил будет давать врагам бояться нас и не осмеливаться трогать нашу государственную власть, строй и народ.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что Институт ядерного оружия и область атомной энергии должны перспективно увеличить производство оружейных ядерных материалов в целях последовательного претворения в жизнь замысла ЦК партии об увеличении запаса ядерных оружий в геометрической прогрессии, все еще придавать мощный импульс производству мощных ядерных оружий. И поставил программные задачи перед Институтом ядерного оружия и областью атомной энергии.

Ученые и руководящие работники Института ядерного оружия, которые еще раз получили личное руководство уважаемого товарища Ким Чен Ына, дали пламенную клятву верности всегда остаться верными важной миссии, возложенной на них партией и революцией, Родиной и народом, надежно защищать священное революционное дело чучхе результатами в производстве мощных ядерных оружий как надежные "ядерные борцы" нашей партии.

На плакате видно название унифицированной ядерной боевой части - "Хвасан-31" ("Hwasan-31", 화산-31, "Вулкан-31"). Цифры носителей:

1- 600㎜초대형방사포 - 600-мм сверхбольшая ракетная установка.

2 - 핵무인수중공격정 《해일》 - "Атомный беспилотный подводный ударный катер "Цунами".

3 - 《화살-1》형 - Тип "Стрела-1" [крылатая ракета].

4 - 《화살-2》형 - Тип "Стрела-2" [крылатая ракета].

Источник - Телеграм-канал "Атомное Чучхе"

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