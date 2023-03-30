GT: чем сильнее НАТО давит на Россию, тем мощнее будет контрудар Москвы

Запад не перестает испытывать терпение России, пишет GT. Он создает новые угрозы ее безопасности и устраивает бесконечные провокации на Украине. Однако Москва нашла способ ответить — и ее контрудар окажет колоссальное воздействие на страны НАТО.

Если говорить об украинской проблеме, то Запад и Москва безостановочно испытывают друг друга на прочность и оказывают взаимное давление. Чем сильнее США и НАТО прижимают Россию к земле, тем мощнее будет ее контрудар.

В воскресенье НАТО подвергла критике российского президента Владимира Путина за "опасную и безответственную ядерную риторику" — на следующий день после того, как Путин заявил о своем намерении разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в Твиттере: "ЕС готов в ответ ввести дальнейшие санкции".

Что касается недавней эскалации, ее причиной стало безответственное решение Лондона поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном. С одной стороны, такие снаряды пересекают установленную Москвой красную линию, и для нее это неприемлемо. С другой — это показывает, что западные страны не признают никаких границ, предоставляя Украине свое оружие. Россия в ответ решила развернуть тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Сейчас НАТО громко обвиняет Кремль в невыполнении обязательств в области контроля вооружений. Но на самом деле США уже давно нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия. Военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин сказал, что США держат тактическое ядерное оружие в европейских странах, в том числе в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. То есть Америка давно уже развернула такое вооружение прямо на пороге у России, создав существенную угрозу ее национальной безопасности. На сей раз Москва отреагировала не только на решение Лондона, но и в большей степени на действия Вашингтона.

"Запланированное Россией размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии — это не только ответ на прошлые и нынешние провокации НАТО. Такое решение имеет целью удержать США от возможных дальнейших подстрекательств. В этом плане оно является превентивной мерой", — сказал Сун.

Белоруссия — это важный выбор для России, так как у нее идеальное географическое положение. Она находится недалеко от Польши, Германии, прибалтийских и даже скандинавских стран. Если там будет размещено тактическое ядерное оружие, это окажет колоссальное сдерживающее воздействие на расположенные рядом с Россией государства НАТО, отметил Сун.

Но, вводя многочисленные санкции против России и постоянно отправляя оружие на Украину, США и НАТО продвигаются в гораздо более опасном направлении. Их действия не помогут решить украинскую проблему, а создадут порочный замкнутый круг. Начнется ускоренная гонка ядерных вооружений, а в итоге возникнет такая ситуация, которая не нужна никому.

Профессор Школы международных отношений Пекинского университета международных исследований Ван Шо (Wang Shuo) отметил, что США оказывают давление на Россию, хотя знают, что ситуация может обостриться. Цель Америки заключается в том, чтобы сохранить свою систему гегемонии. В годы холодной войны Соединенные Штаты использовали против Советского Союза тактику колоссального давления, и это со временем привело к его краху. Поэтому сегодня Вашингтон намерен повторить старый ход.

Сил мира, способных оказать посреднические услуги в урегулировании украинского конфликта, пока недостаточно. США принуждают европейские страны поставлять оружие Киеву. Даже такая страна, как Япония, оказывает Зеленскому существенную помощь. Все это служит американским интересам. Цель США заключается в том, чтобы заставить государства Европы и даже Индо-Тихоокеанского региона содействовать Америке в противостоянии России и в ее разрушении. А поскольку эта цель не достигнута, мир Вашингтону сейчас не нужен.

Это США шаг за шагом подталкивают Россию. Они не хотят, чтобы та одержала победу на Украине. Поражение Киева будет означать поражение НАТО. США в таком случае лишатся своего глобального лидерства и гегемонии, а для них это недопустимо. Поэтому, когда Китай выступил с комплексным, системным и логичным мирным предложением из 12 пунктов, Америка одной из первых отвергла его. В этом мирном плане учитываются все аспекты, и он весьма практичен. Нежелание США даже рассматривать его показывает, что мир им не нужен.

Конфликт между Россией и Украиной — это опосредованная война, которую Соединенные Штаты навязали Европе. Если Америка и Россия не придут к компромиссу, между Москвой и Киевом не будет никакого мира. Но если конфликт будет продолжаться, пострадают не только Россия с Украиной. Усилятся проблемы безопасности в Европе. Чем больше континент пытается обеспечить себе безопасность, тем более незащищенным он становится.