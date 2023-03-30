Хуаньцю шибао: Россия открыла новые возможности в Арктике благодаря разрыву с Западом

Разрыв отношений России и Запада отразился и на ситуации в Арктике, пишет "Хуаньцю шибао". Москва осознала, что традиционные механизмы сотрудничества в регионе, где преобладают члены НАТО, бесполезны. Она решила сместить фокус, и это открыло перед ней новые перспективы.

По сообщениям российских СМИ, правительство страны пересмотрело свою позицию по международному сотрудничеству в Заполярье и исключило из "Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года" упоминания о двух региональных механизмах — это Арктический совет и Совет Баренцева/Евроарктического региона. По имеющимся данным, Владимир Путин новым указом внес в этот базовый документ ряд серьезных поправок. Теперь укрепление международного экономического, технологического, культурного и приграничного сотрудничества в Заполярье должно "учитывать национальные интересы Российской Федерации". Предполагается, что Россия больше не намерена поддерживать прежние формы арктического сотрудничества и готова развивать отношения с заинтересованными крупными державами за пределами региона.

Этот основополагающий документ представляет собой правительственный акт, одобренный Путиным в марте 2020 года. Он определяет арктическую политику России на следующее десятилетие или даже больше. Из содержания видно, что уже в 2020-м году Москва не слишком оптимистично рассматривала ситуацию в Северном Ледовитом океане. После Крымского кризиса в 2014 году США и Европа начали накладывать на Россию различные санкции, геополитические и даже военные игры между РФ и НАТО в Арктике усилились. Но в то время отношения между двумя сторонами не были полностью разорваны. Более того, в дипломатических и академических кругах России и Запада существовал некий консенсус, касающийся "арктической исключительности". Когда я был на Аляске в 2014 году, то слышал от многих американских ученых высказывания о том, что "черное — это черное, а белое — это белое". Оно означает, что Крымский кризис (в Черноморском регионе) не должен кардинально менять механизм многостороннего сотрудничества в Заполярье — на другой стороне континента. Став председателем Арктического совета на ротационной основе в мае 2021 года, Россия надеялась использовать этот механизм, чтобы стать ведущей силой заполярного сотрудничества, и даже планировала провести Арктический саммит, чтобы скорректировать свою дипломатическую ситуацию и улучшить отношения с Западом.

Однако вспыхнувший в прошлом году украинский конфликт коренным образом изменил эти планы, а отношения России с США и Европой рухнули на историческое дно. Запад ввел против Москвы десять раундов жестких санкций, и двустороннее сотрудничество во многих областях практически заморозилось. В сфере арктического взаимодействия Вашингтон и ЕС также выбрали политику отказа от сотрудничества с Москвой, чередуя председательство в Арктическом совете.

Арктический совет является наиболее представительным и важным из существующих механизмов международного сотрудничества по Заполярью. Это механизм консультаций и диалога, созданный Россией, США, Канадой, Норвегией, Швецией, Финляндией, Данией и Исландией после окончания холодной войны. Поскольку важность северных вопросов продолжает расти, некоторые страны за пределами этого региона постепенно получают статус наблюдателей Совета. После начала путинской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Как только они завершат этот процесс, в Арктическом совете окажутся семь стран Североатлантического альянса, настроенных против одной России. Москва, очевидно, полагает, что подобная обстановка не позволит ей играть свою роль. Аналогичная ситуация с Советом Баренцева/Евроарктического региона: если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, между Россией и рядом стран альянса неизбежно начнется конфронтация. В итоге Москва пришла к следующей мысли: эти механизмы бесполезны для укрепления сотрудничества в Заполярье.

Очевидно, что затянувшийся более чем на год конфликт на Украине напрямую повлиял на международное сотрудничество в Арктике. На этом фоне северная политика России может претерпеть существенные изменения и начать движение в другом направлении.

В последние годы Россия неоднократно выпускала документы о государственной политике по Арктике, придавая ей все большее значения для будущего социально-экономического развития страны. В дополнение к различным политическим актам в июле 2022 года Кремль обнародовал обновленную "Морскую доктрину Российской Федерации". На 22 страницах (из 55) этого стратегического документа упоминается Арктика. Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо Арктического совета от РФ, сказал, что "на долю Арктики приходится 11% ВВП России и около 20% ее экспорта". Этот регион стал одним из важнейших направлений национальной стратегии развития и морской стратегии страны. После рекордного ухудшения отношений с Западом в МИД России заявили, что теперь Москва будет "уделять больше внимания государствам, находящимся за пределами арктического региона, и укреплять с ними взаимное сотрудничество".

Помимо восьми официальных государств-членов Арктического совета, существует много стран-наблюдателей, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Сингапур. Китай и Индия заняли нейтральную позицию по украинскому вопросу, сохранив при этом традиционные торгово-экономические связи с Россией. Токио, Сеул и Сингапур придерживаются той же позиции, что США и Европа, но ведут несколько иную политику. В области арктического сотрудничества в центре внимания всех сторон всегда были энергетика и прокладка водных путей. Именно этими двумя сферами азиатские страны интересуются сильнее всего. Большинство из них являются важными экономиками мира или импортерами энергии, кто-то даже поставляет ее в крупных масштабах. Более того, открытие морских путей в Заполярье откроет новые возможности для внешней торговли между этими странами и Европой и Америкой.

После начала конфликта на Украине значительная часть российской сырой нефти и природного газа в азиатские страны стала экспортироваться по Арктическому водному пути. Развитие энергетики в российском Заполярье — важное направление будущего экономического развития страны. Так, газовое месторождение Ямал стало одной из основных баз добычи голубого топлива в стране. Хотя Европа, традиционный энергетический партнер России, фактически разорвала с ней связи в области поставок энергоносителей, Москва полагает, что спрос со стороны восточных стран может в значительной степени компенсировать объемы энергоресурсов, изначально предназначенных для ЕС. С открытием и прокладкой Арктического водного пути интересы многих стран АТР будут более тесно связаны с этим маршрутом. Именно благодаря ему Кремль считает, что сможет найти достаточное количество "восточных партнеров", — особенно если сможет привлечь Индию, поддерживающую отношения и с Вашингтоном, и с ЕС, и с Москвой, а также Китай, обладающий мощными возможностями инфраструктурного строительства. Да и сама Москва все чаще рассматривается азиатскими государствами как важный партнер в Арктике.

Международное сотрудничество в Заполярье уже пострадало из-за катастрофического влияния украинского конфликта, и его дальнейшее развитие во многом связано с исходом этого кризиса. Но общая тенденция показывает, что в вопросе арктического взаимодействия Россия будет все больше склоняться к Востоку.

Автор: Чжан Яо (张耀) — директор Центра океанических и полярных исследований Шанхайской академии международных исследований