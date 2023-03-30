Первый российский мобильный бункер на колесах отправили в зону спецоперации

Размер убежищ составляет от 2,5 до 6 м

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый экземпляр российского мобильного бункера на колесах, предназначенного для защиты личного состава Вооруженных сил РФ, отправлен в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил директор компании "Доргеотех" Алексей Девятилов.

"Первый мобильный бункер на колесах 28 марта отправлен в зону СВО. Бункер вмещает четыре спальных места, в случае обстрела в нем могут укрыться восемь человек. Его можно размещать в траншее и легко выдергивать - он на колесах. Транспортируется автомобилями УАЗ, "Нива", изготавливаем также вариант крепления для [машин] "Урал" и "Камаз". Бункер может использоваться как мобильный блок-пост и контрольно-пропускной пункт", - рассказал Девятилов.

Размер убежищ составляет от 2,5 до 6 м. Вес изделий - от 1,4 до 2,5 тонн. "Управление инженерных войск подтверждает, что пока подобных сооружений на вооружении ВС РФ практически нет. <...> Разработанные нами бункеры позволяют надежно защитить бойцов от поражения осколочно-фугасными снарядами. Металлическая конструкция, закопанная в грунт, выдерживает воздействие 152 мм боеприпасов", - заявил директор компании "Доргеотех".

Бункеры оснащены всем необходимым для длительного проживания. "Если в обычной землянке или окопе сыро, холодно и защита от снарядов относительная, то такие бункеры совершенно пригодны для проживания. Мы остановились на варианте с отоплением убежищ при помощи печей, на которых можно также заниматься приготовлением пищи. В зоне СВО ребята могут обложить печи камнем, кирпичами и получится эффект русской печи - тепла будет отдаваться больше", - добавил он. Специалист отметил, что бункеры отличаются длительным сроком эксплуатации. "Антикоррозионное покрытие убежищ рассчитано на 50 лет", - сказал он.

По его словам, компания разработала целую серию фортификационных сооружений. Несколько изделий успешно применяются в зоне СВО с 2022 года. "Мы изготовили порядка 10 бункеров, половина из них уже используются в зоне СВО. Бункеры отличаются по функциональному предназначению, диаметру, длине, количеству мест. Сейчас утверждены тактико-технические требования. Ждем решения от Минобороны РФ для начала опытно-конструкторской работы", - добавил Девятилов.

Бункеры произведены с применением спиральновитых металлических гофрированных труб. Специалист отметил, что технология "проста и не нова" и при изготовлении убежищ использовались существующие наработки.