Заявления Президента России по военно-политической тематике в интервью ВГТРК

25 и 26 марта 2023 года по в телевизионном эфире ВГТРК были показаны ответы Президента Российской Федерации Владимира Путина на вопросы автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина, касающиеся российской специальной военной операции на Украине и ряда других военно-политических вопросов. Запись ответов В. Путина представляет несомненный интерес.

(с) ВГТРК

Вопрос: "Поставки Западом оружия киевскому режиму: миллион снарядов в год вот сейчас пообещал Евросоюз, а сколько всего уже отправлено!"

В. Путин: "Поставки Западом оружия киевскому режиму: миллион снарядов в год вот сейчас пообещал Евросоюз, а сколько всего уже отправлено! Миллион - это много или мало? Это очень приличное количество. Это много. Но. И вот за тем, что последует за этим но, это очень важно. Во-первых, в ведущих странах НАТО, скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки, исходя из тех источников, которыми мы располагаем, ежемесячно производится где-то 14-15 тысяч снарядов такого калибра, да. Вооруженные силы Украины, по подсчетам наших военных, используют за сутки боевых действий до 5 000 снарядов. А в Штатах 15 в месяц только производят в этом году. В следующем, тоже по данным, которыми мы располагаем, они могут быть, конечно, неточными, но в целом соответствуют параметрам определенным, о которых мы знаем, в следующем году планируют производить уже 42 000. А в 25-м - 75 000. Ну, что будет в 2025-м, мы не знаем, а вот сейчас, в этом году, значит, 14-15. При том, что ВСУ тратит за день боевых действий до 5000. Это первое.

Теперь что нас касается. Ну, мы, Вооруженные силы России, тратили гораздо больше. Я сейчас не хочу давать оценку рациональности принятия решений на разных уровнях военного управления, но сейчас, как известно, Министерство обороны и Генштаб вынуждены вводить даже определенные лимиты. Вместе с тем производство российское, военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами, такими, которых многие и не ждали, развивается. И мы за тот же период времени этот миллион поджигатели этого конфликта, а именно они будут поставлять, как они планируют, на Украину эти боеприпасы, за тот же период времени российская промышленность сама произведет в три раза больше боеприпасов, о которых мы говорим. Даже более чем в три раза. Так что в этом смысле нас беспокоит все это только с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт.

Но вы упомянули там про другую технику, скажем, про танки. Знаем тоже об этом. Поджигатели планируют направить на Украину где-то 400 с лишним, 420 или 440 танков. Все то же самое, что по боеприпасам. За это время мы произведем новых и модернизируем имеющихся тоже свыше 1600. А общее количество танков российской армии будет превышать в три раза количество танков ВСУ. Даже более чем в три раза. Я уже не говорю об авиации, там разница в разы просто. На десять порядков.

Поэтому с точки зрения логики тех, кто спровоцировал этот конфликт и пытается любой ценой его сохранить, ну, наверное, это правильное решение, с их точки зрения. На мой взгляд, это только приведет к большей трагедии и ничего больше".

Вопрос: "Отдельная тема - снаряды с обедненным ураном. Их Зеленскому решила передать Британия. В западных столицах говорят: международное право не нарушается".

В. Путин: "Они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения, это правда. Но сердечники снарядов с обедненного ураном, там может быть разный материал использован, он используется в бронебойных целях, он все-таки так или иначе порождает так называемую радиационную пыль. И в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера. Ну, специалисты же, эксперты подтверждают, что после использования в бывшей Югославии, после использования в Ираке кратно, повторяю, кратно выросли онкологические заболевания у местных граждан. Это первое.

Второе. Если мы говорим об Украине, то тогда те, кто будет применять, должны же понимать: они считают тех людей, которые живут на этой территории своими, как же они будут применять против людей, фактически которые своими являются, имея в виду, что вот эти остатки будут пылить, в том числе загрязнять посевные площади в тех регионах, где они будут применяться. И, конечно, в этом смысле можно отнести это к оружию наиболее вредному и опасному для человека. Не только для комбатантов, для участников боевых действий. Для окружающей среды и для людей, проживающих на этой территории.

Должен сказать, что у России, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяли".

Вопрос: "С Украиной граничит Белоруссия, с которой Россия создала союзное государство. К военной активности противной стороны Минск не может оставаться безучастным. Как и в этой ситуации - Москва".

В. Путин: "Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерной оружие.

Но здесь тоже нет ничего необычного. Во-первых, Соединенные Штаты делают это в течении десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие. В шести государствах. Это, если память мне не изменяет, это Федеративная Республика Германия, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция. Ну, в Греции сейчас нет, но хранилище есть.

И мы договорились, что если Беларусь, действительно, в этом смысле Александр Григорьевич прав, он говорит: "Ну, слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают, на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". Мы договорились, что мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС.

10 самолетов готовы для применения такого типа оружия. Первое. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс "Искандер". И он тоже может быть носителем. С 3го апреля приступаем к обучению экипажей и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Так что все, что президент Белоруссии просил, все вопросы, которые он в этой связи ставил, они реализуются и все наши договоренности состоятся в самое ближайшее время".

Вопрос: "А когда и при каких условиях может быть передано само оружие?"

В. Путин: "А мы не передаем. Ни США своим союзникам не передают. Они просто, мы в принципе делаем все то же самое, что они делают десятилетия. Они имеют в определенных странах у союзников и готовят их носители и их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич попросил".

Вопрос: "Событие не только этой недели - государственный визит Си Цзиньпина в Россию, первый после его переизбрания председателем КНР. Экономические связи наших стран имеют глобальное значение. Россия предлагает отойти от доллара в расчетах к китайскому юаню - на Западе это назвали чуть ли не посягательством на американские деньги".

В. Путин: "Нет, это не соответствует действительности. Значит, мы бы пользовались долларом. Они же нам не дают. А как нам расчеты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнеров. Юань - одна из таких вот валют. Тем более что она используется и в МВФ. Значит, это они сами пилят сук, на котором сидят, я уже об этом много раз говорил, ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных, конъюнктурных соображений политического характера, они сами себе наносит ущерб. Можно сказать, еще в ногу стреляют. Это не мы, это они так делают.

И, конечно, вот сам факт того, что, допустим, они заморозили наши золотовалютные резервы. Все страны мира, уверяю вас, во всяком случае, те, которые имеют ЗВР, да, они все задумались, насколько надежным является американский партнер. И все сделали вывод: не надежным является. Поэтому с удовольствием, с нами с удовольствием договариваются наши партнеры рассчитываться в юанях.

Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят расчеты в юанях вести. Но мы так постепенно будем расширять это. Будем расширять те валюты, которые являются надежным. Каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты. И все страны будут к этому стремиться. Поэтому без всяких сомнений это огромная ошибка со стороны американских властей, то, что они делают, ограничивая расчеты в долларах по всему миру в отношения тех стран, которые им почему-то не нравятся".

Вопрос: "Качество российско-китайских отношений определяется, в том числе, и личным контактом на высшем уровне. Владимир Путин и Си Цзиньпин знакомы давно, встречались многократно. Чем запомнились два дня переговоров в Москве на этот раз?"

В. Путин: "У нас был рабочий обед. А потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение. У меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, работаю здесь, ночую очень часто. Поэтому мы перебрались туда и, сидя у камина, попивая чай, говорили обо всем не спеша. Говорили о ситуации в мировых делах. Причем в самых разных аспектах. Председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана и плана мирного урегулирования ситуации на Украине. Кстати говоря, вот в этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллиона снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей этого конфликта. А на следующий день, прямо перед встречей с прессой, узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с, значит, обедненным ураном. Как будто специально это сделали западники для того, чтобы как-то, ну, или переговоры наши сорвать или как-то повлиять на них. Я даже не знаю, зачем, но складывается впечатление, что сделано это было сознательно.

Кстати говоря, вот разные подходы. Коллективный Запад, точнее НАТО, с одной стороны, с их и агрессивной риторикой, и с поставками оружия, и предложение Китая по мирному урегулированию с другой. Ну ладно, я сейчас не хочу туда погружаться. Мы говорили, конечно, в течение этих 4-х часов и о двусторонних отношениях во всех аспектах. Прежде всего, в сфере экономики. И главный упор был сделан на это.

И, конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы в наиболее перспективных отраслях высокотехнологичных мы объединяли наши, наши усилия там, где у каждого из нас есть определенный высокий, хорошо, значит, проработанный уровень конкурентоспособности на мировых рынках. Вот все это, все это было предметом наших разговоров. Мы на отвлеченные темы, конечно, говорили. Ну, так просто сидели у камина, чай распивали и четыре часа разговаривали.

Надо сказать, что председатель КНР очень интересный собеседник. Он глубоко погружен во все проблемы, нужно отдать должное. И в мировые дела, и в экономику своей страны, и в наших отношениях. До деталей все знает. Он хорошо подготовлен. Ну, просто с ним интересно было разговаривать. Мы, на мой взгляд, получили взаимное удовлетворение от этих бесед".

Вопрос: "К Китаю вернемся в этом выпуске - повод дал Джо Байден, о котором после разоблачений именитого журналиста Сеймура Херша заговорили как об авторе приказа о диверсии на "Северных потоках". А в эти дни еще и как об организаторе всемирной кампании дезинформации с использованием германского канцлера Шольца. Новое обстоятельство - некий предмет, найденный датчанами на дне Балтики".

В. Путин: "Совсем недавно, в четверг, по-моему, мы получили ответ от датских властей в виде уже ноты дипломатической, где сказано, что они обследовали этот предмет и считают, что он невзрывоопасный. Я думаю, что им нужно было бы почестнее сказать, что он уже невзрывоопасный. Если они обследовали, а нас туда не допустили, то мы не знаем, что там происходило. Ну во всяком случае, было сказано, что саму организацию "Северный поток", а она там единственная - акционер "Газпром". Но она все-таки международная считается, иностранная, поскольку зарегистрирована в Швейцарии, вот эту организацию они готовы пригласить, а в услугах российских специалистов не нуждаются. Ну, я думаю, что сейчас уже и нет смысла туда нам залезать, поскольку нам одна из стран, в данном случае Дания сказала, что они уже обследовали, ну вот уже обследовали значит, и она уже и невзрывоопасная эта ситуация. Но для нас-то ведь, откровенно говоря, смысл был не в том, чтобы кого-то в чем-то уличить, а в том, чтобы обезопасить, чтобы других взрывов не было. Но если датчане говорят, что это уже невзрывоопасно, ну и слава Богу!"

Владимир Путин высказался и о пенсионной реформе во Франции - о том, что придумал Макрон и как он это воплощает, в сравнении с опытом, который существует в России.

В. Путин: "Это внутреннее дело Франции. Первое. Конечно, мы же все понимаем, и многие страны проводят реформы подобного рода, но я не знаю тех стран, которые не проводят в современном мире, в развитых экономиках, где подрастает продолжительность жизни, количество пенсионеров увеличивается, я просто не знаю таких стран. Наверное, они есть, но таких вот крупных стран практически нет. Но все-таки. то что мы делали, я как я вижу, в чем заключается разница между тем, что во Франции происходит, и у нас? Во-первых, у нас сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин, во Франции нет такой разницы, одинаковые возраста выхода на пенсию. Это первое. Второе - у нас длительный переходный период в 10 лет, это существенным образом снижает нагрузку на граждан. Ну и я думаю, что самое главное все-таки заключается в том, что мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции, насколько мне известно, нет. Там все эти льготные режимы, досрочные выходы, все-таки, а такой подход воспринимается гражданами как избыточно жесткий и несправедливый, потому что разные условия труда все-таки требуют разных подходов и с точки зрения срока выхода на пенсию. Я к этому отношусь таким образом. Я понимаю, что у нас люди, конечно, все помнят, никто ничего не забыл, да, но, повторяю еще раз: то, что делают в других странах, это их дело. Мы так, со стороны смотрим, мы не вмешиваемся в эти процессы".

Вопрос: "Почему поставки западной военной техники на Украину не всегда пресекаются на дальних подступах? Почему они доезжают? Почему невозможно, что называется, на дальних подступах, как-то с ними разобраться?"

В. Путин: "Что-то удается сделать нашему военным, а что-то нет. Перевозится скрытно, по ночам. Ну что-то удается достать. То, что удается достать - достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что к этому кто-то относится безразлично, спустя рукава. Нет конечно".