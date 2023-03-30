Сербия отправила Украине электроэнергетическое оборудование

Премьер-министр республики Ана Брнабич объяснила, что идея отправки такого оборудования в пострадавшие районы Украины принадлежит послу Японии в Сербии Такахико Кацумата

БЕЛГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства республики.

Как сообщает пресс-служба, премьер-министр Сербии Ана Брнабич присутствовала на отправке гуманитарного груза на Украину: 19 различных электронных устройств и частей электрической инфраструктуры, которые Сербия решила выделить в качестве гуманитарной помощи.

"Сербия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине в той мере, в какой это возможно", - цитирует пресс-служба Брнабич. Премьер-министр объяснила, что идея отправки электроэнергетического оборудования в пострадавшие районы Украины принадлежит послу Японии в Сербии Такахико Кацумата, чья страна председательствует сейчас в G7, и главе делегации ЕС в стране Эмманюэлю Жофре, которые призвали правительство Сербии рассмотреть возможность подобной помощи. Брнабич отметила, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с электроэнергетическими компаниями, "чтобы постоянно идентифицировать определенное оборудование", которое будет отправлено для помощи в восстановлении электроэнергетической системы Украины. "Сербия является единственной страной на Западных Балканах, которой удалось выделить и оказать такого рода помощь", - подчеркнула Брнабич.

Премьер-министр республики напомнила, что Сербия уже пожертвовала €3 млн во время донорской конференции в Варшаве, две современные машины скорой помощи, а также организовала летнюю школу для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия будет участвовать в восстановлении городов на Украине после завершения конфликта.

После начала специальной военной операции на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.