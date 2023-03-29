Беларусь своевременно реагирует на вызовы, возникающие на Южном операционном направлении.

Украина приступила к созданию специальной пограничной зоны на границе с Беларусью. Об этом 23 марта сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. «На границе с Беларусью начались работы по расширению пограничной зоны с целью укрепления обороноспособности. Эта специальная пограничная зона, которая, в отличие от обычной в 30-50 метров, может достигать ширины до двух километров в зависимости от рельефа местности и возможности проводить инженерно-фортификационные работы по укреплению определенных направлений», – отметил Демченко. Также он указал на то, что на территории специальной пограничной зоны введен специальный режим по использованию земель. «Земли, которые входят в эту зону, независимо от формы собственности передаются в ведение Госпогранслужбы», – подчеркнул представитель ГПСУ.

Примечательно, что раньше, как сообщал Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси ещё в феврале этого года, украинская сторона проводила минирование прилегающей к белорусской границе территории (т.е. той, которую сейчас превратили в закрытую «специальную пограничную зону»). «Украинские военные демонстративно раскладывали на дорожном полотне противотанковые мины перед автодорожным пунктом пропуска «Выступовичи» (с белорусской стороны — «Новая Рудня»). Аналогичные действия фиксировались в июле прошлого года перед этим же пунктом пропуска», — было указано в сообщении ГПК. Помимо минирования дорог, Украина взорвала практически все автомобильные и железнодорожные мосты на границе с Беларусью, выставила противотанковые мины в три ряда.

По всей видимости, произошли определённые изменения в планах украинского руководства относительно приграничных с Беларусью территорий. Если раньше, боясь «наступа» российских войск с территории Беларуси, украинские силовики в спешном порядке «баррикадировались» и всячески отгораживались от «северной соседки», то сейчас, почему-то, создали и расширили специальную зону в приграничье, передав её при этом в полное и исключительное ведение ГПСУ. То есть, надо полагать, что кому-либо другому «вход строго воспрещён»!

Характерно, что аналогичным образом Украина «укрепляет границу» с Приднестровской Молдавской Республикой, только чуть раньше – начиная с февраля прошлого года. Там так же «местность оборудуется в инженерном отношении и возводятся фортификационные сооружения». Все пункты пропуска, как и на границе с Беларусью, на этом участке не действуют. Кроме того, в феврале уже этого года Минобороны России предупредило, что фиксирует скопление личного состава и техники ВСУ вблизи украинско-приднестровской границы. Кроме того, наблюдается развертывание артиллерии, а также участились случаи полетов беспилотников ВСУ над территорией Приднестровья. Как считают в российском военном ведомстве, это означает, что Киев активизирует подготовку к вероятному вторжению в Приднестровье.

В ситуации с Беларусью добавляет аналогии и тот факт, что на украинско-белорусской границе киевский режим так же сосредоточил почти 15-тысячную группировку войск. При наличии соответствующих планов, да ещё и действуя в закрытой специальной пограничной зоне, сделать проходы в минных полях (хотя они и так должны были быть), не так долго и сложно. После подсыхания почвы инженерные подразделения смогут быстро подготовить местность к продвижению войск и техники, а уже имеющиеся мостоукладчики помогут устранить проблему с ранее подорванными мостами.

Очевидно, что все эти нюансы уже отмечены белорусским военным ведомством, иначе не появился бы на южном направлении новый зенитный ракетный полк, который 23 марта посетил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«Обстановка вокруг нашей страны не становится спокойнее. Идет активная милитаризация Запада, возрастает военный потенциал возле наших границ. Накачивается оружием Украина, руководство Украины проявляет непредсказуемость своих действий. Мы вынуждены действовать адекватно на те вызовы и угрозы, которые могут возникнуть в рамках безопасности нашей страны. Поэтому было принято решение на базе существующей воинской части в Лунинце создать новый зенитный ракетный полк», — сказал он. По его словам, новый полк дислоцируется в 50 км от государственной границы. «Сюда перемещены самые лучшие специалисты. Они оснащены современным вооружением. Здесь создана хорошая учебно-материальная база», – подчеркнул генерал Хренин.

Кстати, ещё раз о непредсказуемости и неадекватности действий руководства Украины. Как рассказала 24 марта журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски, очередное выступление главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите Евросоюза в Брюсселе было настолько резким и эмоциональным, что его не стали публиковать. Журналист пояснила, что Зеленский не стеснялся в выражениях и в очень резкой форме пенял западным партнерам, что они не оказывают помощи Украине в достаточных объемах. «То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована», — констатировала ван Денски.

Ну, кто кусает руку кормящего, мы все знаем, как и то, что не всякому коню корм впрок идёт, а также про нерентабельность бритья свиньи.

Возвращаясь к развёрнутому на южной границе Беларуси новому зенитному ракетному полку, следует отметить, что некоторые специалисты считают возможным рассматривать эту меру, как первый шаг к развёртыванию нового оперативного командования на южном направлении. Об этом говорил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с высшим военным руководством государства 21 января 2022 года там же, в Лунинце. (ВПО: «Когда в белорусских вооруженных силах появится новое оперативное командование?»).

Владимир Вуячич