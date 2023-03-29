Войти
Газета.ru

«Тяжелый удар для области»: губернатор Азаров напомнил Путину о трагедии в Макеевке

499
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Путин выразил мнение, что после гибели военных в Макеевке 1 января переживает вся Россия

Вся Россия переживает из-за гибели мобилизованных военнослужащих в Макеевке 1 января, заявил президент РФ Владимир Путин губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Глава региона в докладе Путину заявил, что этот инцидент «стал тяжелым ударом» для всей области. Азаров также сообщил о мерах поддержки раненых и семей погибших.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагическая гибель российских военных в Макеевке (ДНР) 1 января потрясла всю Россию. Об этом он сказал в ходе встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, передает ТАСС.



В своем докладе чиновник особо отметил трагедию, заявив, что «это стало тяжелым ударом и испытанием» для всей Самарской области.

«Вся страна переживает», - добавил президент Путин.

Кроме того, Азаров рассказал президенту о действиях региональных властей после инцидента. Уже 2 января создали региональный штаб, 3 января был установлен порядок взаимодействия с Минобороны РФ. 4 января Азаров и замминистра обороны Виктор Горемыкин отправились в Ростов-на-Дону, посетив выживших раненых солдат в госпиталях.

«Доехали и до Макеевки, потому что часть военнослужащих размещались в городских больницах. Поговорили с людьми. Договорились о том, это было их желание, чтобы пройти лечение на самарской земле, в самарском военном госпитале», - отметил губернатор.

Минобороны РФ сообщало, что 1 января 2023 года 89 российских военнослужащих погибли в результате ракетного удара ВСУ по пункту временной дислокации в Макеевке. Большинство из них были мобилизованными из Самарской области.

В военном ведомстве заявили, что гибели военных поспособствовало то, что солдаты стали массово звонить родным и близким в новогоднюю ночь. Военные ВСУ «вычислили по повышенной сотовой активности» место дислокации самарцев и ударили из РСЗО HIMARS, добавили в МО РФ.

6 января в Самаре приземлился первый самолет с ранеными военными - 45 человек. Уже 8 января прибыл второй борт. В тот же день в Тольятти прошли первые похороны - двух погибших мобилизованных сотрудников "АвтоВАЗа" похоронили на городском кладбище.

Власти региона предприняли ряд мер поддержки для семей раненых и погибших бойцов - кроме разовой выплаты в 1,3 млн рублей для семей тех, кто погиб, будут начислять доплаты к пенсии, компенсируют траты на аренду жилья или его содержание, половину расходов на топливо, бесплатно предоставят психологическую и юридическую помощь.

Не обошлось без бюрократической волокиты - издание 63.RU сообщило 25 февраля, что мобилизованный ефрейтор, попавший под обстрел в Макеевке 1 января, не смог получить помощь от региона из-за отсутствия справки о ранении из ростовского госпиталя.

«После обстрела в Макеевке у Николая возникли головные боли, головокружение и шум в ушах, он стал хуже слышать. В документах ему написали «астеническое состояние, ситуационно обусловленное. Из-за этого Семенова на 30 дней признали негодным к военной службе», - говорится в материале.

На встрече с Путиным губернатор Азаров также рассказал о положении дел на главном предприятии региона - "АвтоВАЗе", и сообщил, что намерен баллотироваться на новый срок на грядущих губернаторских выборах.


Петр Николаев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
HIMARS
Компании
АвтоВАЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.12.2022
Зеленский выпросил у США Patriot, Путин обещал их "пощелкать". События вокруг Украины
13.10.2022
Военкор «Известий» показал работу пушек «Рапира» по позициям ВСУ
31.08.2022
Пентагон допускает, что ВСУ ведут обстрел территории близ Запорожской АЭС
12.07.2022
Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине склада с боеприпасами для HIMARS и гаубиц М777
14.06.2022
Ударный комплекс
11.11.2014
Лучше только танки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века