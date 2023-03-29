«Тяжелый удар для области»: губернатор Азаров напомнил Путину о трагедии в Макеевке

Путин выразил мнение, что после гибели военных в Макеевке 1 января переживает вся Россия

Вся Россия переживает из-за гибели мобилизованных военнослужащих в Макеевке 1 января, заявил президент РФ Владимир Путин губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Глава региона в докладе Путину заявил, что этот инцидент «стал тяжелым ударом» для всей области. Азаров также сообщил о мерах поддержки раненых и семей погибших.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагическая гибель российских военных в Макеевке (ДНР) 1 января потрясла всю Россию. Об этом он сказал в ходе встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, передает ТАСС.

В своем докладе чиновник особо отметил трагедию, заявив, что «это стало тяжелым ударом и испытанием» для всей Самарской области.

«Вся страна переживает», - добавил президент Путин.

Кроме того, Азаров рассказал президенту о действиях региональных властей после инцидента. Уже 2 января создали региональный штаб, 3 января был установлен порядок взаимодействия с Минобороны РФ. 4 января Азаров и замминистра обороны Виктор Горемыкин отправились в Ростов-на-Дону, посетив выживших раненых солдат в госпиталях.

«Доехали и до Макеевки, потому что часть военнослужащих размещались в городских больницах. Поговорили с людьми. Договорились о том, это было их желание, чтобы пройти лечение на самарской земле, в самарском военном госпитале», - отметил губернатор.

Минобороны РФ сообщало, что 1 января 2023 года 89 российских военнослужащих погибли в результате ракетного удара ВСУ по пункту временной дислокации в Макеевке. Большинство из них были мобилизованными из Самарской области.

В военном ведомстве заявили, что гибели военных поспособствовало то, что солдаты стали массово звонить родным и близким в новогоднюю ночь. Военные ВСУ «вычислили по повышенной сотовой активности» место дислокации самарцев и ударили из РСЗО HIMARS, добавили в МО РФ.

6 января в Самаре приземлился первый самолет с ранеными военными - 45 человек. Уже 8 января прибыл второй борт. В тот же день в Тольятти прошли первые похороны - двух погибших мобилизованных сотрудников "АвтоВАЗа" похоронили на городском кладбище.

Власти региона предприняли ряд мер поддержки для семей раненых и погибших бойцов - кроме разовой выплаты в 1,3 млн рублей для семей тех, кто погиб, будут начислять доплаты к пенсии, компенсируют траты на аренду жилья или его содержание, половину расходов на топливо, бесплатно предоставят психологическую и юридическую помощь.

Не обошлось без бюрократической волокиты - издание 63.RU сообщило 25 февраля, что мобилизованный ефрейтор, попавший под обстрел в Макеевке 1 января, не смог получить помощь от региона из-за отсутствия справки о ранении из ростовского госпиталя.

«После обстрела в Макеевке у Николая возникли головные боли, головокружение и шум в ушах, он стал хуже слышать. В документах ему написали «астеническое состояние, ситуационно обусловленное. Из-за этого Семенова на 30 дней признали негодным к военной службе», - говорится в материале.

На встрече с Путиным губернатор Азаров также рассказал о положении дел на главном предприятии региона - "АвтоВАЗе", и сообщил, что намерен баллотироваться на новый срок на грядущих губернаторских выборах.

Петр Николаев