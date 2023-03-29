«Исключение любых нештатных ситуаций». Что потребуется при размещении ядерного оружия в Белоруссии

Эксперт Ходоренок объяснил, как Россия будет перевозить и охранять ТЯО в Белоруссии

Россия намерена разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО). В этой связи к 1 июля в республике должно завершиться строительство специального хранилища. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с возможными деталями передислокации и размещения ТЯО на территорию РБ.

С 3 апреля этого года российская сторона приступает к обучению экипажей военно-воздушных сил Белоруссии (точнее, в республике этот вид вооруженных сил называется ВВС и войска ПВО). Десять самолетов-носителей боевой авиации Александра Лукашенко уже подготовлены для применения ТЯО. Об этом заявил 25 марта президент России Владимир Путин.

Сразу следует особо подчеркнуть, что Россия не передает тактическое ядерное оружие Белоруссии (о чем в республике поспешили сообщить некоторые горячие головы и уже нарисовать ядерные грибы над Варшавой и Вильнюсом), а только размещает его на территории Белоруссии.

Специальные боеприпасы будут применяться только по плану Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина. Именно президент России и только он, в случае необходимости даст команду на разблокировку ядерных боевых частей (ЯБЧ) и применение этого оружия массового поражения.

По всей видимости, специальные БЧ получат дислоцированные на территории Белоруссии ракетная бригада (рбр), оснащенная оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М» и один из авиационных полков, на вооружении которого будут состоять самолеты-носители ТЯО. В последнем случае не исключено, что авиаторы получат ядерные авиационные бомбы свободного падения (различной мощности в тротиловом эквиваленте).

В этой связи логично предположить, что все-таки будут строиться два хранилища для тактического ядерного оружия (правильнее их называть специальными сооружениями). Скорее всего, одно из них будет дислоцироваться в пределах позиционного района рбр «Искандер-М» (и в нем будут храниться готовые к боевому применению ракеты с уже состыкованными ЯБЧ). Другое сооружение должно находиться в непосредственной близости от аэродрома, на котором будут базироваться самолеты-носители. В противном случае о какой-либо оперативности в вопросах возможного боевого применения тактического ядерного оружия говорить будет затруднительно.

Специальное сооружение для хранения ЯБЧ представляет собой капитальное здание, в котором должны быть созданы все необходимые условия для хранения ЯБЧ. В первую очередь, требуется обеспечить соответствующий температурно-влажностный режим.

К охране и обороне специальных сооружений, в которых размещены специальные боеприпасы, предъявляются особые требования. В этих целях выделяется караул, то есть вооруженное подразделение, специально назначенное для выполнения боевой задачи по охране и обороне этого особо важного объекта. Помимо постов караула, охрана сооружения обычно усиливается несколькими рядами колючей проволоки, малозаметными препятствиями, контрольно-следовыми полосами и разнообразными техническими средствами охраны и сигнализации, начиная от видеонаблюдения и заканчивая датчиками движения. Правом доступа в сооружение обладает крайне ограниченный круг лиц, согласованный и утвержденный в соответствующих инстанциях.

Поскольку специальные сооружения в Белоруссии будут размещены в непосредственной близости от зоны проведения специальной военной операции, то вполне возможно, будут предусмотрены дополнительные меры безопасности. В частности, в качестве долговременных огневых точек возможно использование танков, а подступы к сооружению могут быть заминированы.

В случае размещения ядерных боеприпасов на территории Белоруссии, туда же придется передислоцировать и пртб - подвижные ремонтно-технические базы. Таковым называются части ядерного обеспечения Вооруженных сил РФ, предназначенные для эксплуатации (приема, хранения, обслуживания) и выдачи ядерных боеприпасов (головных частей) в части боевого применения ядерного оружия (например, в рбр или бомбардировочные авиационные полки). Пртб организационно входят в состав 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации.

То есть, по большому счету, в связи с возможным размещением ТЯО в Белоруссии предстоит решать весьма большой объем как организационных, так и сугубо инженерно-строительных (фортификационных) работ.

Наконец, наверное, надо несколько слов сказать и еще об одной весьма и весьма важной проблеме. В случае размещения ТЯО на территории Белоруссии (а это хоть и союзное, но, тем не менее, все же другое государство) должна быть полностью исключена любая возможность утраты специальных боеприпасов или даже гипотетического завладения ЯБЧ какими бы то ни было третьими лицами. Иными словами, руководство республики должно твердо гарантировать, что в исторически обозримый срок (а именно так и надо ставить этот вопрос) со специальными боеприпасами на территории Белоруссии не может даже по определению произойти какая-либо нештатная ситуация. Последствия в противном случае, если обстановка начнет развиваться по непредсказуемому и негативному сценарию, могут быть просто непредсказуемые.

К примеру, во второй половине 1980-х годов политическая ситуация в еще советском Закавказье начала развиваться в опасном для сохранности ЯБЧ варианте. Точнее сказать, только-только появились первые признаки того, что обстановка может выйти из-под контроля. И в этой связи соответствующими должностными лицами, в первую очередь представителями 12-го ГУ МО было принято решение (не ожидая усугубления соответствующих событий) - ядерное оружие из Закавказья немедленно, в самом экстренном порядке, вывозить - самолетами, вертолетами, автотранспортом - всем, чем было возможно в конкретной ситуации. В результате ни один специальный боеприпас не попал в руки экстремистов.

Про этот опыт, наверное, не следует забывать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок