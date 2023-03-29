ЮФУ при поддержке Ростеха создаст компонентную базу по разработке БПЛА

Южный федеральный университет (ЮФУ) при поддержке Ростеха намерен до 2026 года создать специальную электронную компонентную базу по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на площадке передовой инженерной школы университета в Таганроге.

Работы ведутся на базе передовой инженерной школы ЮФУ, созданной в 2022 году в партнерстве с организациями Ростеха – Объединенной приборостроительной корпорацией, концерном «Радиоэлектронные технологии» и компанией «Элемент» (совместное предприятие Корпорации и АФК «Система»). Проект предусматривает совместное решение научно-технических задач и подготовку современных кадров для предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха.

«К 2026 году мы хотим поставить большую задачу, которая объединит технологов и конструкторов в области БПЛА группового управления, – создание специальной электронной компонентной базы, что важно; сырья для ее производства (это сегодня актуальная задача) и систем передачи сигналов различного назначения, чтобы можно было использовать это и в военном деле, и гражданском применении», – рассказала ректор ЮФУ Инна Шевченко.

Ректор отметила, что одной из основных научно-технических задач передовой инженерной школы ЮФУ является создание автономных и групповых беспилотных летательных аппаратов, так называемых робототехнических комплексов различного базирования, в том числе в составе групп.

«Мы не занимаемся созданием самих беспилотных аппаратов, мы занимаемся именно интеллектуальными системами управления, что требует от нас применения самых современных методов и технологий в области искусственного интеллекта», – добавила Инна Шевченко.

В рамках совместной работы Ростех и вуз создают систему опережающей подготовки инженерных кадров. На это, в частности, нацелена программа «Код Ростеха», запущенная Корпорацией в 2023 году.

«Программа «Код Ростеха» разработана для обеспечения организаций Ростеха инженерными и ИТ-кадрами, способными создавать новые технологические решения и оборудование, в том числе в таких междисциплинарных областях, как роботехника, геоинформационные технологии, языки программирования, 3D-моделирование, ИТ-архитектура, ИТ-безопасность и другие. Наша инициатива более чем своевременна, она направлена на повышение качества подготовки кадров для радиоэлектронного комплекса для реализации актуальных научно-технических задач», – заявил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

90% реализуемых на площадке передовой инженерной школы проектов – проекты специального и двойного назначения.