Войти
Ростех

ЮФУ при поддержке Ростеха создаст компонентную базу по разработке БПЛА

496
0
0
БПЛА
БПЛА.
Источник изображения: Антон Тушин

Южный федеральный университет (ЮФУ) при поддержке Ростеха намерен до 2026 года создать специальную электронную компонентную базу по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на площадке передовой инженерной школы университета в Таганроге.

Работы ведутся на базе передовой инженерной школы ЮФУ, созданной в 2022 году в партнерстве с организациями Ростеха – Объединенной приборостроительной корпорацией, концерном «Радиоэлектронные технологии» и компанией «Элемент» (совместное предприятие Корпорации и АФК «Система»). Проект предусматривает совместное решение научно-технических задач и подготовку современных кадров для предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха.

«К 2026 году мы хотим поставить большую задачу, которая объединит технологов и конструкторов в области БПЛА группового управления, – создание специальной электронной компонентной базы, что важно; сырья для ее производства (это сегодня актуальная задача) и систем передачи сигналов различного назначения, чтобы можно было использовать это и в военном деле, и гражданском применении», – рассказала ректор ЮФУ Инна Шевченко.

Ректор отметила, что одной из основных научно-технических задач передовой инженерной школы ЮФУ является создание автономных и групповых беспилотных летательных аппаратов, так называемых робототехнических комплексов различного базирования, в том числе в составе групп.

«Мы не занимаемся созданием самих беспилотных аппаратов, мы занимаемся именно интеллектуальными системами управления, что требует от нас применения самых современных методов и технологий в области искусственного интеллекта», – добавила Инна Шевченко.

В рамках совместной работы Ростех и вуз создают систему опережающей подготовки инженерных кадров. На это, в частности, нацелена программа «Код Ростеха», запущенная Корпорацией в 2023 году.

«Программа «Код Ростеха» разработана для обеспечения организаций Ростеха инженерными и ИТ-кадрами, способными создавать новые технологические решения и оборудование, в том числе в таких междисциплинарных областях, как роботехника, геоинформационные технологии, языки программирования, 3D-моделирование, ИТ-архитектура, ИТ-безопасность и другие. Наша инициатива более чем своевременна, она направлена на повышение качества подготовки кадров для радиоэлектронного комплекса для реализации актуальных научно-технических задач», – заявил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

90% реализуемых на площадке передовой инженерной школы проектов – проекты специального и двойного назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
ИТ
Похожие новости
11.08.2022
"Росэлектроника" представит более 250 разработок на форуме "Армия-2022"
18.04.2022
Нейросети на поле боя
17.11.2021
Россия впервые представила систему управления роем БПЛА, которую можно применять с самолета
07.10.2020
Ростех, экскурсия по граблям
24.08.2020
Огневая мощь на кончиках пальцев. Как новый "Планшет-А" поможет артиллерии будущего
26.06.2015
Ведущая «Вестей КАМАЗа» Людмила Трейстман будет делать тягачи для ядерных ракет
10.12.2014
Задача КРЭТ – стать корпорацией мирового класса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века