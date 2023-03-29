«Рособоронэкспорт» принял участие в заседании Бюро СоюзМаша России

Генеральный директор Госкорпорации Ростех, президент Союза машиностроителей России Сергей Чемезов и глава компании «Рособоронэкспорт» и заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев приняли участие в расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». В ходе заседания участники подвели итоги деятельности Союза машиностроителей России за 2022 год, а также обсудили актуальные вопросы развития машиностроительной отрасли страны.

«Инициативы и проекты Союза и Лиги были направлены на укрепление отечественной промышленности, повышение боеспособности войск, совершенствование законодательства в промышленной сфере, подготовку современных специалистов для реального сектора экономики, – заявил Сергей Чемезов, – Мы прошли самую острую фазу кризисных явлений. Конечно, проблем еще хватает. Однако прошлый год доказал высокую устойчивость отечественной экономики. Это явилось следствием целенаправленной стратегии действий, определенной президентом России».

«Для машиностроителей России 2022 год стал периодом проверки на прочность с активным влиянием множества негативных внешних факторов. Беспрецедентное санкционное давление со стороны стран Запада, критическое нарушение устоявшихся финансовых и логистических механизмов, сильно возросший спрос на продукцию – эти проблемы предприятиям отрасли необходимо было решить в кратчайшие сроки. От скорости и качества реакции зависело выполнение обязательств перед Вооруженными силами Российской Федерации и иностранными партнерами «Рособоронэкспорта» по линии военно-технического сотрудничества, – сообщил Александр Михеев. – Во многом благодаря поддержке государства, а также профессионализму и самоотдаче машиностроителей отрасль успешно прошла жесткий стресс-тест, быстро научилась эффективно работать в новых условиях. Выполнив государственный оборонный заказ, предприятия не сорвали ни одного экспортного контракта – подтвердили статус России в качестве надежного партнера».

«Рособоронэкспорт» в 2022 году принял участие в ряде мероприятий Союза машиностроителей России, направленных на оптимизацию законодательной базы Российской Федерации и оперативное решение правовых вопросов, связанных с изменившимися условиями работы на внешних рынках. Генеральный директор компании Александр Михеев провел два заседания Комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения.

Кроме того, Александр Михеев в 2022 году координировал и участвовал в организации деятельности курируемых им Ярославского и Саратовского региональных отделений, в том числе проводил расширенные заседания этих региональных отделений. Главными вопросами деятельности отделений были импортозамещение и развитие кооперации промышленных предприятий регионов, расширение участия предприятий в программе донорства, поддержка работников предприятий ОПК.

«Особое внимание Союз машиностроителей России уделяет подготовке молодых кадров, нацеленных и высокомотивированных на развитие своей дальнейшей карьеры в рамках российских промышленных предприятий. Активная работа Союза в школах и технических вузах дает возможность будущим инженерам перенимать богатейший опыт и производственные традиции лучших отечественных конструкторов и технологов. Обеспечивается преемственность поколений машиностроителей, и на предприятия приходят уже подготовленные сотрудники», – отметил Александр Михеев.

В рамках программы подготовки кадров для машиностроительной отрасли «Рособоронэкспорт» в 2022 году принял участие в Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего», где сотрудники компании показали молодым специалистам необходимость и важность непрерывного развития технологий, роста наукоемкого производства в России, внедрения новых идей и разработок.

«Сегодня машиностроительная отрасль России встала на путь суверенного высокотехнологичного развития. От ее успехов во многом зависит будущее страны – независимость, обороноспособность, благосостояние граждан. Союз машиностроителей готов развиваться и прикладывать все усилия для всесторонней поддержки предприятий промышленности. От нас зависит будущее России», – подчеркнул Александр Михеев.