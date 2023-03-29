Сухогруз проекта RSD59 «Николай Орлов» закончил ходовые испытания и введен в эксплуатацию

В Астрахани в торжественной обстановке ввели в эксплуатацию теплоход проекта RSD59 – «Николай Орлов». В церемонии приняли участие представители компаний «МТ-Групп» и ООО «Тристар-Лоджистик», члены Санкт-Петербургского Морского собрания, курсанты Каспийского института морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Ф. М. Апраксина (филиал ВГУВТ) и экипаж судна.

Сухогруз «Николай Орлов» проходил испытания в акватории Каспийского моря. В ходе испытаний были достигнуты все проектные характеристики, проверена работа всех механизмов судна, в том числе, винторулевых колонок (ВРК), главных двигателей, электростанций, системы автоматики и другого оборудования.

В свой первый коммерческий рейс сухогруз доставит железо в Иран.

Сухогруз назван в честь Николая Орлова - выдающегося общественного деятеля, внесшего значительный личный вклад в сохранение и развитие лучших традиций российского флота, возродившего и долгие годы возглавлявшего Морское собрание Санкт- Петербурга.

Напомним, что строящаяся серия на сормовском заводе серия сухогрузов RSD59 – одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда этого проекта составляют основу современного грузового флота страны.

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