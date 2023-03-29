Войти
Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Сухогруз проекта RSD59 «Николай Орлов» закончил ходовые испытания и введен в эксплуатацию

421
0
+2
Сухогруз проекта RSD59
Сухогруз проекта RSD59.
Источник изображения: Пресс-служба завода "Красное Сормово"

В Астрахани в торжественной обстановке ввели в эксплуатацию теплоход проекта RSD59 – «Николай Орлов». В церемонии приняли участие представители компаний «МТ-Групп» и ООО «Тристар-Лоджистик», члены Санкт-Петербургского Морского собрания, курсанты Каспийского института морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Ф. М. Апраксина (филиал ВГУВТ) и экипаж судна.

Сухогруз «Николай Орлов» проходил испытания в акватории Каспийского моря. В ходе испытаний были достигнуты все проектные характеристики, проверена работа всех механизмов судна, в том числе, винторулевых колонок (ВРК), главных двигателей, электростанций, системы автоматики и другого оборудования.

В свой первый коммерческий рейс сухогруз доставит железо в Иран.

Сухогруз назван в честь Николая Орлова - выдающегося общественного деятеля, внесшего значительный личный вклад в сохранение и развитие лучших традиций российского флота, возродившего и долгие годы возглавлявшего Морское собрание Санкт- Петербурга.

Напомним, что строящаяся серия на сормовском заводе серия сухогрузов RSD59 – одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда этого проекта составляют основу современного грузового флота страны.

© ПAО «Завод «Красное Сормово»

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Компании
Красное Сормово
Похожие новости
10.10.2022
Едет «Магадан»: как новое поколение «Варшавянок» изменит возможности флота
20.08.2018
Живучий "Палтус". Почему Россия делает ставку на дизельные субмарины
07.10.2016
Сергей Кириенко стал первым замглавы администрации Кремля
28.02.2014
«Мы их делаем до сих пор»
02.07.2012
Забытые "малютки"
11.02.2008
О текущей ситуации развития промышленного производства (январь-декабрь 2007)
27.05.2007
877 Палтус
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века