"Роскосмос" сообщил о начале работ по подтверждению технологий создания многоразовой ракеты "Корона"

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева (ГРЦ Макеева, входит в "Роскосмос") приступил к работам по подтверждению ключевых технологий создания многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя "Корона", сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"В АО "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева" состоялось установочное совещание по научно-исследовательской работе по подтверждению ключевых технологий создания многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя "Корона"", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

"В ходе совещания представлены доклады головного исполнителя и предприятий кооперации с основными сведениями по ракете-носителю, ключевым конструктивным решениям, закладываемым в изделие, по проектному облику основных составных частей ракеты-носителя, а также планируемым работам по подтверждению технологий их создания на макетах и моделях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании принял участие исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

В "Роскосмосе" сообщают, что основными преимуществами прорабатываемой ракеты-носителя "Корона" являются низкая стоимость выведения полезной нагрузки за счёт полной многоразовости системы, высокие темпы пусков, способность не только выводить, но и возвращать грузы с орбиты массой, соизмеримой с массой выведения, а также производить дозаправку и ремонт объектов на орбите.

9 февраля генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь сообщил, что научно-исследовательская работа по созданию космического комплекса с многоразовой ракетой-носителем "Корона" пройдет в 2023-2025 годах совместно с предприятиями "Роскосмоса".

По его словам, ракета-носитель будет иметь предельно низкую стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту, кратность применения ракеты - до 100 раз.

Согласно презентации, представленной гендиректиром ГРЦ Макеева, стартовая масса ракеты будет составлять 302-315 тонн, высота - 42,15 м. Масса полезной нагрузки, выводимой с космодрома Восточный, при однопусковой схеме выведения составит 5,5 тонн, при двухпусковой - 10,6 тонн.

ГРЦ Макеева занимается разработкой ракеты-носителя "Корона" с 1997 года. Сообщалось, что проект является инициативной разработкой центра и ведётся за счёт собственных ресурсов.