Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Европа должна играть более важную роль на Южном Кавказе

Напряжённость в отношениях между Арменией и Азербайджаном вновь усиливается, повышая вероятность начала там новой войны, пишет Project Syndicate. Автор статьи – экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен – главные претензии предъявляет Баку и Москве. Он заявляет, что Евросоюз должен играть на Южном Кавказе более весомую роль.

Андерс Фог Расмуссен

Копенгаген — Всеобщее внимание совершенно обоснованно приковано к конфликту на Украине. Но это не оправдание, чтобы игнорировать другой кризис, закипающий у европейского порога. Напряжённость в отношениях между Арменией и Азербайджаном вновь усиливается, повышая вероятность начала там новой войны.

На прошлой неделе я посетил Лачинский коридор — единственную дорогу, которая связывает армянское население Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром. С декабря доступ к этому коридору заблокирован азербайджанцами под предлогом экологических протестов. Всё это явно происходит при поддержке режима в Баку.

"Протестующие" заблокировали весь гражданский и коммерческий трафик в сторону Нагорного Карабаха, поэтому, как предупреждает организация Amnesty International, около 120 тысяч армянских жителей региона оказались лишены жизненно важных товаров и услуг, в том числе лекарств и услуг здравоохранения.

В соответствии с соглашением о прекращении огня, которое положило конец Нагорно¬Карабахской войне 2020 года между Азербайджаном и Арменией, Азербайджан пообещал гарантировать свободу передвижения вдоль этой дороги в обоих направлениях. Признав, что Азербайджан нарушает свои обязательства, отказываясь снять блокаду, Международный суд ООН 22 февраля принял решение, в котором потребовал от Азербайджана предпринять все необходимые для снятия блокады шаги. Однако прошёл месяц, и ничего не изменилось.

Предполагалось, что этот маршрут должны защищать российские миротворческие силы, размещённые вдоль Лачинского коридора, но они бездействуют. Если Европа и широкое международное сообщество не надавят на Азербайджан, потребовав снятия блокады, нынешний гуманитарный кризис может обернуться гуманитарной катастрофой.

Азербайджан использует блокаду и другие меры для удушения Нагорного Карабаха. Жителям региона часто не разрешают вернуться в свои дома, а газ и электроэнергию регулярно отключают без предупреждений или объяснений. Очевидна цель этих действий — максимально затруднить жизнь армянского населения; существует и серьёзный риск грядущих этнических чисток. Мы не должны отводить взор от происходящего.

Со своей стороны, азербайджанский режим (и его онлайн-тролли) продолжают приуменьшать последствия блокады — или даже само её наличие. Однако при этом они отказываются предоставить международным наблюдателям доступ для проведения оценки ситуации. Именно поэтому первым приоритетом международного сообщества является отправка в коридор специальной миссии по установлению фактов под эгидой ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы должны чётко дать понять президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что он столкнётся с последствиями, если будет и дальше нарушать обязательное к исполнению решение Международного суда ООН.

Нагорно-Карабахская война 2020 года показала, что Азербайджан обладает значительным военным преимуществом над Арменией, благодаря оружию, закупленному у России, Турции и Израиля. Этот факт был ещё раз подтверждён в сентябре прошлого года, когда Азербайджан занял территорию внутри собственно Армении (в том числе стратегические позиции над городом Джермук) спустя всего лишь два дня после возобновления боевых действий.

Хотя Армения по-прежнему является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — регионального альянса, который связывает Россию с пятью бывшими советскими республиками, — она не получили никакой поддержки, когда попросила о помощи после нападения на её суверенную территорию. Армения была оставлена без защиты и в одиночестве.

Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан продолжает удерживать войска на армянской территории и отказался вернуть армянских военнопленных. Поскольку мирные переговоры застопорились, наблюдаются тревожные признаки, что Азербайджан считает возможным достичь большего с помощью военных средств, а не мирных переговоров. Нельзя исключать возобновления наступления на Армению в предстоящие месяцы.

Россия, традиционный гарант безопасности Армении, не может или не желает помогать, поэтому Евросоюз должен начать играть более весомую роль ради сохранения мира и стабильности в регионе. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон понимают это; они потратили существенную часть своего политического капитала на решение этого вопроса. После возобновления боевых столкновений в сентябре ЕС направил гражданскую миссию в Армению для мониторинга границы с Азербайджаном.

Однако предстоит сделать намного больше. Миссия ЕС, которая сегодня размещается только на армянской территории, должна быть быстро расширена для проведения мониторинга армянско-азербайджанской границы по всей её длине. Европейским лидерам следует надавить на правительство Алиева, чтобы оно допустило представителей ЕС на азербайджанскую территорию. Да, конечно, невооружённая миссия ЕС не сможет остановить боевые действия, но расширение её присутствия создаст дополнительное давление на Азербайджан, чтобы он предпочёл переговоры военной конфронтации.

В течение последнего года Евросоюз выстраивал более тесные экономические связи с Азербайджаном, поскольку ему пришлось быстрого отказываться от газа и нефти из России. Однако лидерам ЕС надо чётко пояснить Алиеву, что ему никто не позволит действовать безнаказанно, и что краткосрочные коммерческие интересы Европы не перевесят её ценности или долгосрочный интерес в сохранении мира и стабильности на Южном Кавказе. Если Азербайджан продолжит нарушать свои международные обязательства, а также юридически обязывающие решения Международного суда ООН, ему придётся столкнуться с политическими и экономическим последствиями.

Армения — это страна новой демократии с крайне проблемным соседством. Влияние России угасает, и поэтому Европа должна играть более важную роль в регионе. Это не какая- то форма благотворительности. В интересах каждого начать действовать прямо сейчас ради предотвращения ещё одного серьёзного конфликта (или даже этнических чисток) на наших задворках.

Андерс Фог Расмуссен - бывший генеральный секретарь НАТО (2009-14) и бывший премьер-министр Дании, является основателем фонда "Альянс демократий".