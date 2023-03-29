Эксперт рассказал, чем российские войска могут перехватывать применяемые ВСУ снаряды GLSDB

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" эффективно борется не только с самолетами и вертолетами ВСУ, но и сбивает ударные беспилотники типа "Байрактар".

Это возможно при помощи российских зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", "Бук-М3" и С-350, отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Уничтожение управляемых реактивных снарядов GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), возможно с помощью российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности "Тор-М2", "Бук-М3" и С-350. Такое мнение в беседе с ТАСС во вторник высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее в этот день официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков впервые сообщил о перехвате снаряда GLSDB российскими средствами ПВО. О поставках Украине таких запускаемых с земли бомб малого диаметра Пентагон сообщил 3 февраля.

Как напомнил Михайлов, снаряды GLSDB имеют дальность поражения около 150 км и могут применяться с универсальной наземной установки, которая применяется для реактивных систем залпового огня HIMARS. Саму конструкцию снаряда эксперт упрощенно описал как авиационную бомбу с присоединенным к ней двигателем от неуправляемого реактивного снаряда предыдущего поколения.

"Таким образом, бомба получает возможность разгона на маршевом двигателе. Когда боеприпас выходит на нужную высоту, авиабомба начинает двигаться самостоятельно, может корректировать свой курс и поражать цель", - объяснил он.

"Безусловно, эту бомбу, которая планирует и приближается к цели, придется сбивать комплексами уже малой дальности ближе к тем объектам, на которые она будет нацелена. Тут надо использовать ту же номенклатуру ЗРК, которые [уже] используются против HIMARS - "Тор-М2" с модернизированным программным обеспечением, "Бук-М2" и "Бук-М3" и С-350 "Витязь". Периодически, кстати, HIMARS у нас сбивают и ракеты системы С-300В4", - сказал Михайлов.

При этом собеседник агентства предположил, что высота полета снаряда GLSDB может достигать двух десятков километров. "Однако конкретно информации по высоте его полета нет", - подчеркнул Михайлов.