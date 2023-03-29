Эстония решила нажиться на поставках "оружейного хлама" Украине

Европа обвинила Эстонию в махинациях с поставками оружия Украине

Евросоюз обвинил Эстонию в использовании мошеннической схемы при обновлении военного арсенала, пишет Postimees. Таллин взамен устаревших систем, которые он поставляет Украине, рассчитывает получить современные за чужой счет.

Действия Эстонии вызвали недоумение у дипломатов Европейского союза: как утверждает Politico, наша страна отправляет на Украину свой металлолом, прося взамен гораздо более современную и дорогую военную технику за счет финансирования Европейского фонда мира. Однако в статье есть и ложные утверждения, которые, по словам евродепутата Рихо Терраса ("Отечества"), являются клеветой в чистом виде.

В опубликованной во вторник утром статье Politico семь анонимных дипломатов утверждают, что Эстония обновляет свой арсенал оружия за счет Европейского фонда мира и, следовательно, за счет своих союзников.

Официально странам компенсируется 84% стоимости отправляемой в Украину военной техники, но при этом каждая страна рассчитывает стоимость техники по своей методике. По данным внешнеполитической службы ЕС, шесть стран оценивают направляемую ими военную помощь из расчета стоимости новой военной техники, а не по текущей цене конкретной техники.

Так, Финляндия основывается в своих расчетах на 100-процентной стоимости нового военного оборудования, Латвия – на 99-процентной, Литва берет за основу 93% стоимости новой техники, Эстония – 91%, Франция – 71% и Швеция – 26%, перечисляет Politico.

По словам одного дипломата, Эстония отправляет на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела" и хочет вместо них получить современные ракеты "Стингер".

Террас: смахивает на информационную операцию

Евродепутат Рихо Террас ("Отечество") заявил, что именно вышеупомянутая фраза указывает на злой умысел статьи. "В арсенале Эстонии нет „Стрел”, и это является доказательством того, что это клевета, – сказал он. – Также не упоминается тот факт, что Эстония поставляла Украине „Джавелины” еще до начала конфликта. Это тоже металлолом, по мнению указанных в статье Politico дипломатов?"

"Если посмотреть на список приведенных в пример стран, то в злоупотреблении Европейским фондом мира обвиняют Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву. Речь идет о приграничных странах Европейского союза (и НАТО), которые больше всего поддерживают Украину и, учитывая свое географическое положение, лучше всего понимают угрозу со стороны России", – продолжил Террас.

"Важно подчеркнуть, что при расчете сумм, необходимых для замены оружия, как раз и исходят из того, чтобы отданное оружие можно было заменить. Этот же месседж и трактовка были даны всем странам ЕС", – добавил он.

Статья Politico произвела на Терраса впечатление информационной операции, сроки проведения которой очень странные: "Важно, что эта статья появилась в период, когда планируется приобрести для Украины миллион снарядов путем совместной закупки".

Минобороны: статья Politico пытается раздробить единство между союзниками

Опубликованная Politico во вторник статья содержит ложные утверждения, это злонамеренная попытка подорвать помощь Украине и единство среди союзников, заявило министерство обороны.

У Эстонии никогда не было комплексов "Стрела" и Эстония никогда их не отправляла на Украину, Эстония также никогда не владела комплексами "Стингер" и не приобретала их, как утверждает Politico. Эстония всегда осознавала военную угрозу, исходящую со стороны России, и стремилась сделать все от нее зависящее, чтобы поддержать Украину.

Эстония решила отправить Украине существенное количество военной помощи еще до начала конфликта и до того, как Европейский фонд мира запустил систему по военной поддержке Украины. В числе помощи, направленной в рамках первой волны было, например, большое количество противотанковых систем, которые сыграли ключевую роль в обороне Киева. Все вооружение, снаряжение и боеприпасы, которые Эстония отправила на Украину, были исправными и ранее использовались силами обороны.

"Мы сделали для помощи Украине все возможное, – отметило министерство. – На поле боя важен эффект, а не то, использовалось снаряжение раньше, или оно новое".

Цель системы Европейского фонда мира – восстановить обороноспособность стран-членов. Декларирование в Европейском фонде мира пожертвований на основании восстановительной стоимости полностью соответствует правилам и происходит в том случае, если производство пожертвованного снаряжения прекращено и восстановление соответствующей способности важно с точки зрения государственной обороны.

Остальное снаряжение, не соответствующее этим критериям, компенсируют на основании бухгалтерской стоимости или нулевой стоимости, что Эстония и делала неоднократно.

"Помощь Украине – это не состязание, и она сосредоточена не на схеме компенсаций ЕС, но ставки гораздо выше – противостоять российской спецоперации, представляющей самый серьезный вызов для нашей архитектуры безопасности со времен Второй мировой войны", - заключило министерство обороны.