США из-за конфликта на Украине пересматривают объемы производства боеприпасов

Особое внимание уделяется артиллерийским снарядам калибра 155 мм, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Американское министерство обороны пересматривает объемы изготовления боеприпасов с учетом опыта боевых действий на Украине. Об этом заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Один из главных уроков Украины - невероятный расход обычных боеприпасов, при том что речь идет об ограниченном региональном конфликте, - сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса. - В войне между великими державами, если она, не дай бог, когда-нибудь случится, расход боеприпасов будет невероятным. Министр обороны поручил нам проверить работу всех действующих военных заводов, чтобы понять, верны ли наши расчеты. На этих расчетах основываются запросы на финансирование. Эта работа пока продолжается".

Милли добавил, что особое внимание уделяется артиллерийским снарядам калибра 155 мм, которые поставляются в большом количестве на Украину.