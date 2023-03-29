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ТАСС

В Пентагоне заявили, что США не намерены поставлять Украине БПЛА MQ-9

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Беспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper.
Источник изображения: © iStock.com / BlueBarronPhoto

Как подчеркнул председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, MQ-9 не предоставляет дополнительных возможностей ведения разведки по сравнению с "более мелкими, быстрыми и маневренными беспилотными летательными системами", которые Вашингтон поставляет Киеву

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют передавать Украине многоцелевые беспилотные летательные аппараты MQ-9. Об этом сообщили во вторник американский министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

"Речь идет о чрезвычайно враждебном воздушном пространстве - в связи со средствами ПВО россиян. Это [беспилотник MQ-9] - платформа, не обладающая живучестью. Если бы они [ВСУ] попытались применить ее в этой обстановке", - заявил Остин, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. Он отвечал по просьбе одного из законодателей на вопрос о том, не хочет ли Вашингтон передать Киеву беспилотники MQ-9. Сенатор интересовался этим в связи с намерением Министерства обороны США списать 48 устаревших моделей этого БПЛА.

Милли поддержал Остина. "Во-первых, этот [беспилотник] не обладает живучестью, он большой и медленный. Его собьют российские системы ПВО", - отметил военачальник. Кроме того, подчеркнул Милли, MQ-9, по сути, не предоставляет никаких дополнительных возможностей ведения разведки по сравнению с "более мелкими, быстрыми и маневренными беспилотными летательными системами", которые поставляются Украине Соединенными Штатами и рядом других стран Запада. "Это хорошая система для определенного применения и в определенной обстановке. Но в текущей ситуации на Украине она, возможно, не является лучшей системой", - добавил глава Комитета начальников штабов ВС США.

Как объявило ранее Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром 14 марта полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как пояснили в военном ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции [на Украине], доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". По свидетельству российской стороны, беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

По версии США, один из двух российских самолетов Су-27, поднятых на перехват MQ-9, повредил пропеллер американского беспилотника, что привело к фактической потере контроля над ним операторами, принявшими решение направить аппарат в воды Черного моря. 

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