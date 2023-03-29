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ТАСС

Глава Пентагона считает, что ситуация в зоне конфликта на Украине остается напряженной

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Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: REUTERS/ Johanna Geron

По словам Ллойда Остина, США верят в благоприятное развитие ситуации для Украины до следующей зимы

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Ситуация на линии соприкосновения на Украине остается напряженной, но США верят в благоприятное развитие ситуации для Украины до следующей зимы. Об этом заявил во вторник министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Идут напряженные бои, мы видели, что ситуация меняется в пользу то одной, то другой стороны. В последнее время мы наблюдаем значительные бои в районе Бахмута [украинское название Артемовска]", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, могут ли украинские силы добиться значимых успехов до следующей зимы, Остин ответил: "Я считаю, что такой шанс есть". "Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить им наилучшие возможности для успеха", - сказал он.

На дополнительный вопрос, испытывает ли он оптимизм в отношении перспектив военных действий для Украины, Остин ответил: "Это верно". 

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США
Украина
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