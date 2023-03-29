США считают, что истребители четвертого поколения сейчас не нужны Украине

Эта техника может понадобиться Киеву в будущем, заявил министр обороны США Ллойд Остин

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что в настоящее время киевские власти не нуждаются в поставках американских истребителей четвертого поколения, однако эта техника может понадобиться Украине в будущем. Об этом заявил во вторник министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

"Это не поможет им в текущей борьбе, - сказал он в ответ на вопрос о необходимости предоставления истребителей четвертого поколения, в частности F-16, Украине в ближайшее время. - Будет ли у них [киевских властей] шанс получить такую возможность в будущем? Мы все считаем, что да".

Остин добавил, что "больше всего в настоящее время" украинские войска нуждаются в средствах противовоздушной обороны.