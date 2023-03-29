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ТАСС

США считают, что истребители четвертого поколения сейчас не нужны Украине

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Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson

Эта техника может понадобиться Киеву в будущем, заявил министр обороны США Ллойд Остин

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что в настоящее время киевские власти не нуждаются в поставках американских истребителей четвертого поколения, однако эта техника может понадобиться Украине в будущем. Об этом заявил во вторник министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

"Это не поможет им в текущей борьбе, - сказал он в ответ на вопрос о необходимости предоставления истребителей четвертого поколения, в частности F-16, Украине в ближайшее время. - Будет ли у них [киевских властей] шанс получить такую возможность в будущем? Мы все считаем, что да".

Остин добавил, что "больше всего в настоящее время" украинские войска нуждаются в средствах противовоздушной обороны. 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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