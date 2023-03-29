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ТАСС

Блинкен: США против такого мира на Украине, который позволит России восстановить силы

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Johannes Simon/ Getty Images

По словам американского госсекретаря, "Соединенные Штаты привержены поддержке дипломатических усилий" для достижения подобного урегулирования ситуации на Украине

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за такое урегулирование конфликта на Украине, которое не позволит России восстановить свои силы и перегруппировать войска. Об этом заявил во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен во время дискуссии на украинскую тему на полях "Саммита за демократию". Трансляция велась на сайте Госдепартамента.

"Мы все знаем: чтобы мир был справедливым, он должен быть основан на закрепленных в Уставе ООН принципах - суверенитете, территориальной целостности, независимости, - сказал он. - Чтобы мир был устойчивым, необходимо убедиться в том, что Россия не сможет восстановить свои силы и перегруппировать войска".

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что "Соединенные Штаты привержены поддержке дипломатических усилий" для достижения подобного урегулирования ситуации на Украине.

Вместе с тем он выразил мнение, что инициативы о немедленном прекращении огня могут оказаться "ловушкой", которая приведет к заморозке конфликта, а не к окончательному решению проблемы. "Необходимо быть внимательными с предложениями, которые, как может показаться на первый взгляд, делаются из благих побуждений, например о прекращении огня, а на самом деле приведут к заморозке конфликта, - считает Блинкен. - Это может быть очень циничной ловушкой, и к этому надо относиться с большой осторожностью". 

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