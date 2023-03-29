Блинкен: США против такого мира на Украине, который позволит России восстановить силы

По словам американского госсекретаря, "Соединенные Штаты привержены поддержке дипломатических усилий" для достижения подобного урегулирования ситуации на Украине

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за такое урегулирование конфликта на Украине, которое не позволит России восстановить свои силы и перегруппировать войска. Об этом заявил во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен во время дискуссии на украинскую тему на полях "Саммита за демократию". Трансляция велась на сайте Госдепартамента.

"Мы все знаем: чтобы мир был справедливым, он должен быть основан на закрепленных в Уставе ООН принципах - суверенитете, территориальной целостности, независимости, - сказал он. - Чтобы мир был устойчивым, необходимо убедиться в том, что Россия не сможет восстановить свои силы и перегруппировать войска".

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что "Соединенные Штаты привержены поддержке дипломатических усилий" для достижения подобного урегулирования ситуации на Украине.

Вместе с тем он выразил мнение, что инициативы о немедленном прекращении огня могут оказаться "ловушкой", которая приведет к заморозке конфликта, а не к окончательному решению проблемы. "Необходимо быть внимательными с предложениями, которые, как может показаться на первый взгляд, делаются из благих побуждений, например о прекращении огня, а на самом деле приведут к заморозке конфликта, - считает Блинкен. - Это может быть очень циничной ловушкой, и к этому надо относиться с большой осторожностью".