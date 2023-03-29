Сунак: Британия согласится на приемлемые для Украины условия окончания конфликта

Премьер Соединенного Королевства выразил надежду, что Китай сможет убедить Россию вывести свои войска с Украины

ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Великобритания согласится на окончание конфликта на Украине на условиях, которые киевские власти сочтут приемлемыми. Об этом во вторник заявил премьер Соединенного Королевства Риши Сунак, отвечая на вопросы глав комитетов Палаты общин британского парламента.

"Украинцам решать, что приемлемо для них. Остальные не должны диктовать [условия] Украине. Наша задача, как я это понимаю, состоит в том, чтобы Украина была по возможности в максимально сильной позиции, когда они посчитают, что пришло время для переговоров", - сказал Сунак в ответ на вопрос о том, допускает ли Великобритания сценарий завершения конфликта на Украине, при котором часть территорий останется за Россией.

Глава британского правительства также выразил надежду, что Китай сможет убедить Россию вывести свои войска с Украины. При этом сам Лондон вместе с западными союзниками, как подчеркнул Сунак, в ближайшие месяцы активизирует усилия по поставке вооружений киевским властям.