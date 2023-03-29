Армения заявила о важности развития военно-технических связей с Россией

В Минобороны Армении заявили о важности развития военно-технических связей с Россией

ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян заявил о важности укрепления и развития армяно-российских военно-технических связей, сообщили в пресс-службе армянского минобороны.

В сообщении отмечается, что Брутян сказал об этом во вторник в ходе 16-го заседания межправительственной комиссии по армяно-российскому военно-техническому сотрудничеству.

"Открывая заседание, заместитель министра обороны Карен Брутян подчеркнул важность укрепления и развития двусторонних военно-технических отношений", - отмечается на сайте ведомства.

Заместитель министра обороны Армении выразил надежду, что в ходе заседания состоятся эффективные обсуждения перспектив сотрудничества, заявили в пресс-службе.