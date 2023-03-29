Войти
РИА Новости

Армения заявила о важности развития военно-технических связей с Россией

453
0
-1
Города мира. Ереван
Города мира. Ереван.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

В Минобороны Армении заявили о важности развития военно-технических связей с Россией

ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян заявил о важности укрепления и развития армяно-российских военно-технических связей, сообщили в пресс-службе армянского минобороны.

В сообщении отмечается, что Брутян сказал об этом во вторник в ходе 16-го заседания межправительственной комиссии по армяно-российскому военно-техническому сотрудничеству.

"Открывая заседание, заместитель министра обороны Карен Брутян подчеркнул важность укрепления и развития двусторонних военно-технических отношений", - отмечается на сайте ведомства.

Заместитель министра обороны Армении выразил надежду, что в ходе заседания состоятся эффективные обсуждения перспектив сотрудничества, заявили в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Похожие новости
19.02.2020
В Москве отреагировали на идею украинского нардепа об отправке делегации на Парад Победы
21.10.2019
Первые белорусские БТР "Кайман" проверили на учениях в России
21.05.2018
На вооружение российской военной базы в Армении поступила РЛС "Каста-2-1"
16.06.2016
Ильхам Алиев — посредник в урегулировании кризиса в отношениях Анкары и Москвы? (Birgun, Турция)
22.07.2015
Чем Грузия собралась воевать против России в Южной Осетии?
03.07.2012
ОДКБ для Ташкента – проходной двор
23.04.2007
ЗА СПИНОЙ ОДКБ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века