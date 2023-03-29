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Военное обозрение

«Боеготовность вертолётов на опасно низком уровне»: бундесвер нашёл замену ударным машинам Tiger

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны ФРГ рассматривает возможность списания парка боевых вертолетов Tiger и их замены на Airbus H145M, модифицированными для выполнения противотанковых задач.

В издании Business Insider смогли получить доступ к внутренним документам военного ведомства. В них утверждается о том, что «боеготовность вертолётов находится на опасно низком уровне». Из 51 машины только малая часть пребывает в рабочем состоянии. Ожидается, что флот Tiger начнёт сокращаться с 2027 года. В связи с этим бундесвер в лице H145M нашёл замену данным ударным машинам.

Сообщается, что Минобороны Германии изучило несколько вариантов восстановления противотанковых возможностей своих боевых вертолётов. При этом были отвергнуты идеи закупки американских машин Apache и участия в программе Tiger Mk III (крупная модернизация, которую планируют проводить в Испании и Франции). Как указывается, оба варианта были исключены, поскольку требовали много средств и времени.

В итоге был сделан выбор в пользу приобретения 82 H145M у Airbus Helicopters за 3,05 млрд евро и оснащение 24 из них ракетами класса «воздух-воздух» Stinger и ПТУР, что позволит отказаться от эксплуатации Tiger. Однако ряд источников из бундесвера скептически отнеслись к способности H145M адекватно заменить Tiger.

Хотя H145M, который является военной версией гражданского H145, может выполнять различные типы боевых задач, он не был разработан для сценариев ведения боевых действий высокой интенсивности, в отличие от таких машин как Tiger, Apache, Ми-28, Ка-52 или AH-1, и не обладает необходимой живучестью, надёжностью и возможностями защиты экипажа

- указывается в издании.

Как отмечается в Business Insider, бундесвер рассматривает планируемое приобретение как «чисто политическое решение, которое игнорирует оперативные потребности».

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Страны
Германия
Испания
США
Франция
Продукция
AH-1 Cobra
AH-64
Stinger
Ка-52
МИ-28
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
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