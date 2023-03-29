Министр обороны РФ: до конца 2023 года производство некоторых видов боеприпасов в стране вырастет в 7-8 раз

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Одной из важнейших задач отечественного ОПК является своевременное и полное обеспечение военных, участвующих в СВО, всем необходимым вооружением. В частности, боеприпасами для артиллерии, танков и пр.

В ходе сегодняшней рабочей поездки в Челябинскую и Кировскую области глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал предприятия ОПК, выполняющие гособоронзаказ, о чем пишет ведомство в своем ТГ-канале.

В сообщении говорится, что руководство предприятий доложило российскому министру обороны о ходе выполнения гособоронзаказа. Также глава военного ведомства получил отчет о принятых мерах, направленных на модернизацию оборудования, расширение производственных мощностей и повышение производительности труда.

Как отмечают в Минобороны РФ, вышеупомянутые шаги уже позволили значительно нарастить производство боеприпасов. При этом ожидается, что к концу текущего года выпуск отдельных образцов продукции вышеупомянутых предприятий и вовсе вырастет в 7-8 раз.

Сообщается, что в ходе своего визита на заводы ОПК в Кировской и Челябинской областях, Сергей Шойгу лично проинспектировал работу производственных линий по выпуску минометных, танковых и артиллерийских снарядов разного калибра, а также неуправляемых ракет. По завершении рабочего визита глава минобороны РФ провел совещание, на котором были поставлены задачи по дальнейшему увеличению объемов выпуска боеприпасов.