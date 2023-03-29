Войти
Военное обозрение

Украинские военные опубликовали фото поставленного для ВСУ французского ЗРК Crotale NG

410
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В интернете появились первые документальные свидетельства поставки на Украину французских зенитных ракетных комплексов Crotale NG. Украинские военные опубликовали соответствующую фотографию французского ЗРК.

Напомним, что Crotale представляет собой всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, который предназначен для противовоздушной обороны объектов, центров управления, боевых порядков войск от угроз на средних, малых и предельно малых высотах.

По данным из открытых источников, в настоящее время французские вооруженные силы располагают 8 дивизионами ЗРК типов «Crotale 3000», «Crotale upgraded» и «Crotale NG», также системы находятся на вооружении Египта, Греции, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Финляндии, Чили, Южной Кореи. После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, ЗРК данного типа были переданы в количестве 4 комплексов украинским вооруженным силам.

Источник изображения: topwar.ru

Впрочем, до последнего времени в распоряжении прессы не было фотографий французских ЗРК в расположении украинских войск, так что публикация фотографии зенитных ракетных комплексов является первым документальным подтверждением их использования украинскими формированиями.

Отметим, что Россия выступает с критикой поставок вооружений и военной техники западного производства для украинских вооруженных сил. По утверждению МИД РФ, данные поставки способствуют лишь эскалации вооруженного конфликта и никоим образом не приближают его мирное урегулирование. Однако страны Запада считают, что поставки вооружений приближают «победу» украинских формирований в конфликте, поэтому ориентированы лишь на их наращивание.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Египет
ОАЭ
Пакистан
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Финляндия
Чили
Южная Корея
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
02.09.2020
«Оборонка» обороне
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
29.09.2011
Рейтинг крупнейших мировых импортеров УТС/УБС за период 2003-2010 гг. возглавляют США, Индия и Пакистан - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века