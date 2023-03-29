Украинские военные опубликовали фото поставленного для ВСУ французского ЗРК Crotale NG

Источник изображения: topwar.ru

В интернете появились первые документальные свидетельства поставки на Украину французских зенитных ракетных комплексов Crotale NG. Украинские военные опубликовали соответствующую фотографию французского ЗРК.

Напомним, что Crotale представляет собой всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, который предназначен для противовоздушной обороны объектов, центров управления, боевых порядков войск от угроз на средних, малых и предельно малых высотах.

По данным из открытых источников, в настоящее время французские вооруженные силы располагают 8 дивизионами ЗРК типов «Crotale 3000», «Crotale upgraded» и «Crotale NG», также системы находятся на вооружении Египта, Греции, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Финляндии, Чили, Южной Кореи. После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, ЗРК данного типа были переданы в количестве 4 комплексов украинским вооруженным силам.

Источник изображения: topwar.ru

Впрочем, до последнего времени в распоряжении прессы не было фотографий французских ЗРК в расположении украинских войск, так что публикация фотографии зенитных ракетных комплексов является первым документальным подтверждением их использования украинскими формированиями.

Отметим, что Россия выступает с критикой поставок вооружений и военной техники западного производства для украинских вооруженных сил. По утверждению МИД РФ, данные поставки способствуют лишь эскалации вооруженного конфликта и никоим образом не приближают его мирное урегулирование. Однако страны Запада считают, что поставки вооружений приближают «победу» украинских формирований в конфликте, поэтому ориентированы лишь на их наращивание.