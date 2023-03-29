Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа

Министр обороны Шойгу проинспектировал оборонные заводы Челябинской и Кировской областей

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Челябинской и Кировской областях, в частности, производство снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, министр посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской и Кировской областях. Шойгу проинспектировал производственные мощности, непосредственно задействованные в выпуске продукции для обеспечения спецоперации.

"Министр обороны РФ проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции", - сообщили в российском военном ведомстве.