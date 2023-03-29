В Скандинавии на борьбу с Россией выделили целый воздушный флот

Ouest-France: скандинавские страны объединили ВВС для совместной борьбы с Россией

Скандинавские страны договорились создать целый объединенный флот, чтобы противостоять России, пишет Ouest-France. Они надеются, что новая воздушная группировка, по размеру сравнимая с ВВС Британии, изменит баланс сил в Арктике в пользу Запада.

Российская спецоперация на Украине побудила скандинавские страны объединить свои ВВС. Совокупный воздушных флот в размере около 250 боевых самолетов будет работать как единый механизм.

Событие, которое мало освещалась в СМИ за пределами Скандинавии, произошло в четверг, 23 марта, на американской военной базе в Рамштайне. Командующие военно-воздушных сил Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии подписали соглашение, которое их существенно сблизит. Речь идет не о слиянии, а о создании объединенных сил четырех стран, насчитывающих 25 миллионов жителей, которые будут совместно эксплуатировать 250 боевых самолетов. Столько же, сколько есть у британских Королевских ВВС или вооруженных сил Франции.

В документе Россия не упоминается. Но генерал Дан Ян, командующий датскими ВВС, не делает из этого тайны. "Решение объединить наши военно-воздушные силы мотивировано спецоперацией на Украине, начавшейся в прошлом году", — сказал он. Балтика и Арктика входят в число районов, где российская авиация чаще всего демонстрирует силу. Теперь ей предстоит столкнуться с группировкой из 153 самолетов F-35 американской разработки (52 норвежских, 64 финских и 34 датских) и 90 шведских истребителей Gripen, более современных, чем российские.

Обучение, логистика, планирование будут общими. Одним из приоритетов станет интеграция систем наблюдения за воздушным пространством, в частности, "обмен радиолокационными данными, чего мы сегодня не делаем", по словам датского генерала. Если все это возымеет эффект, то баланс сил изменится в пользу западного блока в Арктике, которая граничит с Канадой и США. Одновременно это соглашение позволяет обойти в небе препятствие в лице Турции, затягивающей с одобрением вступления Швеции в НАТО.