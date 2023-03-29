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Saab окажет содействие Сингапуру в разработке многоцелевого боевого корабля MRCV

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Изображение проектного облика модернизированного фрегата проекта 123 (F123, типа Brandenburg) ВМС Германии с установленными радиоэлектронными системами шведской группы Saab AB
Изображение проектного облика модернизированного фрегата проекта 123 (F123, типа Brandenburg) ВМС Германии с установленными радиоэлектронными системами шведской группы Saab AB.
Источник изображения: Saab AB

ЦАМТО, 28 марта. Сингапурское оборонное научно-техническое агентство (DSTA) и шведская компания Saab подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместную реализацию инициатив в трех областях: долгосрочной поддержки, развития персонала и интеллектуальных технологий.

Меморандум был пописан 22 марта в кулуарах Сингапурского саммита по оборонным технологиям.

В соответствии с положениями меморандума, DSTA и Saab совместно разработают и спроектируют новый многоцелевой боевой корабль (MRCV) для ВМС Республики Сингапур, используя такие технологии, как искусственный интеллект (ИИ) и анализ данных.

В рамках соглашения Агентство DSTA намерено расширить национальные возможности в области проектирования надводных кораблей, а также военно-морских и цифровых технологий. Благодаря привлечению к работам и стажировкам на предприятии Saab, инженеры и специалисты DSTA получат возможность углубить свои технические компетенции и более эффективно наращивать национальный потенциал в отрасли в целях самостоятельного проведения ремонта композитных конструкций кораблей и капитального ремонта РЛС.

Как заявил генеральный директор DSTA Мервин Тан, сотрудничество с Saab позволит создать более квалифицированный кадровый резерв инженеров и технологов в области производства военно-морской техники.

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