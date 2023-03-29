Войти
РИА Новости

Минобороны увеличит выпуск отдельных боеприпасов в несколько раз

521
0
0

Минобороны: до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в 7-8 раз

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. До конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в несколько раз, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Во вторник глава ведомства Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на оборонные предприятия Челябинской и Кировской областей, где ему доложили о результатах выполнения гособоронзаказа, проектах по модернизации и расширению производственных мощностей и повышению производительности труда.

"Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7-8 раз", — рассказали в министерстве.

Министр обороны проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции.

По итогам работы на предприятиях Шойгу провел совещания с их руководством, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга. Он поставил задачу и дальше наращивать производство всей номенклатуры продукции заводов с соблюдением графика ГОЗ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
05.06.2014
Международный успех Як-130
23.12.2013
Угроза пятого элемента
01.10.2013
Шойгу: К 2020 году в российских войсках будет 80% новых вооружений
23.09.2013
Оружейные перспективы
16.07.2013
Жизненный цикл под контролем промышленности
22.03.2013
Шойгу не хочет думать о деньгах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века