Минобороны увеличит выпуск отдельных боеприпасов в несколько раз

Минобороны: до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в 7-8 раз

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. До конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в несколько раз, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Во вторник глава ведомства Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на оборонные предприятия Челябинской и Кировской областей, где ему доложили о результатах выполнения гособоронзаказа, проектах по модернизации и расширению производственных мощностей и повышению производительности труда.

"Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7-8 раз", — рассказали в министерстве.

Министр обороны проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции.

По итогам работы на предприятиях Шойгу провел совещания с их руководством, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга. Он поставил задачу и дальше наращивать производство всей номенклатуры продукции заводов с соблюдением графика ГОЗ.