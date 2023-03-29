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ТАСС

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Челябинской и Кировской областях

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Глава Минобороны РФ проинспектировал производственные мощности предприятий, непосредственно задействованные в выпуске продукции военного назначения для обеспечения СВО

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Челябинской и Кировской областях. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Челябинскую и Кировскую области проверил ход выполнения предприятиями оборонно-промышленного комплекса государственного оборонного заказа", - сказали в ведомстве.

Производство артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, выпускаемых на мощностях предприятий в Челябинской и Кировской областях, будет увеличено в семь-восемь раз до конца года, сообщили в Минобороны РФ.

"Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в семь - восемь раз", - отметил в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что Шойгу проинспектировал производственные мощности предприятий, непосредственно задействованных в выпуске продукции военного назначения для обеспечения СВО. Также министр проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также систему контроля качества продукции.

По итогам поездки Шойгу провел рабочие совещания с руководством предприятий, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга РФ, в ходе которых поставил задачи по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОПК АО
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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