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ТАСС

И.о. постпреда РФ заявил об активизации ЕС военной промышленности для помощи Украине

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Евросоюз
Евросоюз.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Как отметил Кирилл Логвинов, еще в 2022 году многие страны - члены Евросоюза сообщили о намерении существенно повысить расходы на оборону

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза активизировали свою военную промышленность для обеспечения потребностей как собственных, так и украинских вооруженных сил. Об этом во вторник заявил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Активизация [военной промышленности], безусловно, наблюдается, потому что еще в прошлом году многие страны - члены ЕС заявили о намерении существенно повысить расходы на оборону. Большинство из этих расходов пойдет как раз на закупку новой техники. Еэсовский Брюссель, естественно, все это воспринял с воодушевлением", - сказал он.

По словам дипломата, Брюссель сейчас прорабатывает различные варианты, как способствовать наиболее эффективному расходованию этих средств. "Но основной ориентир - это, конечно, европейские военно-промышленные компании. На создание новых возможностей рассчитывают в первую очередь как раз еэсовские страны с хорошо развитым ВПК. Это прежде всего Франция", - добавил он. Логвинов также напомнил, что по итогам неформальной встречи министров обороны стран - членов ЕС 8 марта в Стокгольме глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил этот курс и сформулировал его как то, что наступило военное время, которое требует военного мышления, военного подхода. "Так что в планах здесь, чтобы европейские компании смогли как можно быстрее и в необходимых количествах обеспечить потребности как собственных вооруженных сил, так и украинских вооруженных сил", - добавил Логвинов. 

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