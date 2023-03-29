Крикалев: тепловой режим поврежденного "Союза МС-22" лучше, чем наихудший расчетный

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что примерные цифры нагрева корабля во время спуска получат после проведения анализа разных частей конструкций

КОРОЛЁВ /Московская область/, 28 марта. /ТАСС/. Тепловой режим корабля "Союз МС-22", у которого в декабре произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования, после отстыковки от МКС лучше, чем в наихудших расчетах, проведенных специалистами. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Проводились оценки, как будет меняться тепловой режим в разных отсеках корабля, разные элементы аппаратуры конструкции. Как обычно делаются оценки с определенным запасом, считается наихудший вариант. Хотим посмотреть, насколько наихудший расчетный вариант отличается от реального. Пока результаты показывают, что реальный вариант получше, чем наихудший", - сказал Крикалев.

По словам исполнительного директора, примерные цифры, насколько нагрелся корабль во время спуска, будут получены после проведения анализа разных частей конструкции.