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ТАСС

В ЕС заявили, что не считают устаревшим поставляемое Киеву оружие

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Источник изображения: topwar.ru

По словам представителя внешнеполитической службы Петера Стано, Евросоюз отвечает на запросы украинцев, если оружие "стреляет и может принести результат"

БРЮССЕЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Евросоюз исходит из того, что поставляет Украине эффективное оружие, и не согласен с теми, кто называет его устаревшим. Об этом заявил во вторник представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Нет такой вещи, как поставки устаревшего оружия. Есть эффективное оружие, которое украинцы могут использовать <...>. Если оружие стреляет, и украинцы хотят его получить, и оно может принести результат, то мы отвечаем на запросы украинцев", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о поставках Киеву странами ЕС старого оружия, за которое они получают от Европейского фонда мира компенсации, как за новое. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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