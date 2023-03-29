В ЕС заявили, что не считают устаревшим поставляемое Киеву оружие

По словам представителя внешнеполитической службы Петера Стано, Евросоюз отвечает на запросы украинцев, если оружие "стреляет и может принести результат"

БРЮССЕЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Евросоюз исходит из того, что поставляет Украине эффективное оружие, и не согласен с теми, кто называет его устаревшим. Об этом заявил во вторник представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Нет такой вещи, как поставки устаревшего оружия. Есть эффективное оружие, которое украинцы могут использовать <...>. Если оружие стреляет, и украинцы хотят его получить, и оно может принести результат, то мы отвечаем на запросы украинцев", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о поставках Киеву странами ЕС старого оружия, за которое они получают от Европейского фонда мира компенсации, как за новое.