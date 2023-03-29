Российские войска впервые сбили управляемый снаряд РСЗО GLSDB

Минобороны впервые сообщило о сбитом снаряде РСЗО GLSDB в зоне спецоперации

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Минобороны РФ в сводке во вторник впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде РСЗО GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США.

Впервые поставки Украине этих бомб Штаты анонсировали в январе сего года. Это совместная разработка Boeing и шведской Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров).

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB", - говорится в сводке Минобороны за сутки.

Как пояснял РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков, GLSDB нужны Киеву, чтобы отодвинуть РСЗО HIMARS дальше от линии фронта, где они становятся уязвимыми целями российской армии, однако средства противодействия у ВС РФ найдутся.

Говоря о преимуществах данных бомб, помимо увеличенной дальности, эксперт отметил их высокую точность поражения стационарных целей при более низкой стоимости по сравнению с имеющимися у Киева снарядами HIMARS, которые стреляют на 80 километров. Кроме того, GLSDB способна на небольшие маневры, меняя траекторию полета.

Как подчеркнул эксперт, с таким боеприпасом на поле боя ВС РФ раньше не сталкивались, но "возможность борьбы с подобными бомбами закладывали в такие наши системы ПВО, как "Тор-М2", по ним также могут работать "Панцирь-С1" при условии, что они не будут активно маневрировать".