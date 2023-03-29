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Военное обозрение

Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Новой Зеландии Эндрю Литтл заявил о том, что его страна намерена сотрудничать в рамках AUKUS – трёхстороннего оборонного альянса, учреждённого США, Великобританией и Австралией в конце 2021 года.

У нас появилась отличная возможность провести переговоры относительно того, могли ли бы мы присоединиться ко второму направлению AUKUS для стратегического обмена технологиями. В итоге наша страна изъявила желание поддержать эту практику, но без ядерной составляющей

– подчеркнул глава новозеландского оборонного ведомства.

Стоит отметить, что неделей раннее у главы МИД Новой Зеландии Нанаи Махуты состоялась встреча с высокопоставленными дипломатами Китая, в ходе которой они выразили крайнюю обеспокоенность в связи с растущим военным сотрудничеством Великобритании, США и Австралии, особенно на фоне заявлений официального Лондона и Вашингтона о предоставлении ими последней атомных подводных лодок (АПЛ). Как утверждала тогда глава новозеландского внешнеполитического ведомства, ей удалось заверить своих коллег из КНР, что её страна не имеет к этому никакого отношения. Однако уже через несколько дней Махута заявила о готовности Веллингтона влиться в военное партнёрство Австралии, Британии и США.

Канберра может получить доступ к новейшим технологиям в военной сфере (в том числе квантовым), а также в области искусственного интеллекта (ИИ) со стороны своих партнёров. Также военное сотрудничество в рамках AUKUS предусматривает и передачу ей от 3 до 5 атомных субмарин класса Virginia, начиная с 2032 года.

Однако у Веллингтона имеются и свои опасения на этот счёт, поскольку, по его мнению, своими действиями эти государства могут поставить под удар Договор Раротонга – документ о безъядерной зоне в южной части Тихого океана, подписанный 6 августа 1985 года.

Тем не менее, как заявляла экс-глава правительства Новой Зеландии Хелен Кларк, её страна и далее будет придерживаться безъядерной политики, будучи не заинтересованной в AUKUS. Но теперь-то выясняется, что Новую Зеландию могут включить в этом англосаксонский военный союз.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
Новая Зеландия
США
Проекты
AI
Virginia АПЛ
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
29.03.2023 05:05
Если уж Новая Зеландия войдет в AUKUS то ей только и придется что выполнять приказания.
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