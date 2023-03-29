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В России создадут отечественный аналог eSIM

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Смартфон
Смартфон.
Источник изображения: © Pixabay / Pixabay License/Pexels

В России запланировали создать отечественный аналог eSIM на случай блокировки технологии из-за санкций. Об этом сообщают «Известия».

Проектом занялось Минцифры вместе с НИИ Радио (НИИР) и ФСБ. В министерстве подтвердили, что на территории НИИР будет развернута пилотная зона для испытания технологии. По словам журналистов, в настоящий момент для активации интегрированных электронных сим-карт (eSIM) используется зарубежное ПО. В материале говорится, что существуют опасения, что разработчики могут отозвать сертификаты на него.

На запущенной на территории НИИР платформе будут также тестироваться отечественные датчики, счетчики, планшеты и прочее оборудование. К проекту смогут подключиться российские операторы связи.

По словам журналистов, операторы также опасаются блокировки eSIM в России. В то же время потенциальная блокировка не будет распространяться на уже активированные и работающие виртуальные карты.

Ранее инсайдеры сообщили, что Apple откажется от выпуска смартфонов с поддержкой физической сим-карты в Европе. В настоящий момент американская компания производит телефоны, оснащенные исключительно модулем eSIM, только на американском рынке.

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Страны
Россия
США
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