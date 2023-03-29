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Военное обозрение

Глава украинского Минобороны опубликовал видео своего катания на британском танке Challenger 2

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Украины Алексей Резников прокатился по полигону на прибывшем из Британии танке Challenger 2 и опубликовал соответствующее видео на своей странице в одной из социальных сетей.

Глава украинского Минобороны заявил, что "был очень рад прокатиться" на одном из недавно поставленных на Украину британских танков, а также добавил, что "эти фантастические машины скоро приступят к выполнению боевых задач". Свое заявление украинский министр, однако, сделал на английском языке.

Резников заявил, что совместно с командующим десантно-штурмовых войсками украинской армии Максимом Миргородским "обкатали" западную бронетехнику, поставленную из-за рубежа.

По словам министра, речь идет о танках британского производства Challenger 2, а также об американских и немецких боевых машинах пехоты Stryker и Мarder.


Ранее сообщалось, что некоторое количество украинских танкистов на территории Великобритании прошло курс обучения, необходимый для управления британскими танками Challenger 2. Ускоренное обучение длилось всего несколько недель. Прошедшие обучение в Британии украинские экипажи танков предполагается задействовать в планируемом командованием ВСУ широкомасштабном контрнаступлении.

Поставленные британским правительством танки Challenger 2 и прибывшие из Германии танки Leopard 2 уже находятся на территории Украины, о чем заявили представители оборонных ведомств Германии и Украины. Всего странами Запада планируется поставить украинской армии около полутора сотен различных танков.

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
Stryker
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