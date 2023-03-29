Песков заявил, что планы ФРГ нарастить военную помощь Украине не сулят ничего хорошего

По словам пресс-секретаря президента РФ, двусторонние отношения России и Германии "оставляют желать лучшего"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Германия постоянно повышает уровень своей вовлеченности в украинский конфликт, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал публикацию журнала Der Spiegel о том, что Берлин в ближайшие годы планирует увеличить расходы на военную помощь Украине с €3 млрд до более чем €15 млрд.

Отвечая на вопрос о последствиях таких решений для двусторонних отношений РФ и ФРГ, представитель Кремля отметил, что эти отношения сейчас "оставляют желать лучшего".

"Германия принимает активное участие в вооружении Украины, накачивании Украины оружием. Германия прямо и косвенно постоянно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт, поэтому, конечно, ничего хорошего подобные действия и решения не сулят", - подчеркнул Песков.

Как пишет Der Spiegel, Берлин уже выделил €2,2 млрд на поставки оружия Украине, а также замену систем вооружения, переданных Киеву со складов Бундесвера. Ожидается, что уже в этом году сумма будет увеличена более чем вдвое и превысит €5,4 млрд. В то же время, как указывает издание, в ближайшие годы планируется выделить еще €8,8 млрд на "выполнение обязательств" перед Украиной. Министерство обороны получит возможность заключать контракты на эту сумму. На это заложен €1 млрд.

В результате общая сумма помощи Киеву составит свыше €15 млрд, резюмирует журнал.