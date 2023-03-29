Войти
ТАСС

В Донецке обнаружили немецкие противотанковые мины AT2, дистанционно установленные ВСУ

455
0
-1
Дым над Донецком после обстрела
Дым над Донецком после обстрела.
Источник изображения: © Фото : Алексей КулемZин/Telegram

В Донецкой Народной Республике сообщили, что это первый случай обнаружения таких мин

ДОНЕЦК, 28 марта. /ТАСС/. Украинские войска с помощью реактивных снарядов произвели дистанционную установку немецких противотанковых мин AT2 на северо-западе Донецка. Об этом сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Это первый случай обнаружения таких мин, о котором сообщает представительство республики в СЦКК. "В результате дистанционного минирования в поселке шахты "Октябрьский рудник" на северо-западе Донецка обнаружены противотанковые мины AT2 производства Германии", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели дистанционное минирование в ночь на вторник при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа MARS II (M270 MLRS). Часть снарядов была перехвачена системой ПВО, однако одна ракета раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины на территорию поселка. Сообщается, что одна из мин из-за срабатывания магнитного датчика взорвалась рядом с припаркованным у дома автомобилем.

По информации представительства, заряд такой мины несет 907 г взрывчатого вещества. Масса такого боеприпаса составляет порядка 2 кг.

"От воздействия такой мины сегодня утром по проспекту Кремлевскому, 29 тяжелые ранения получили: мужчина 1946 года рождения - травматическая ампутация обеих ног, тяжелые ранения рук, грудной полости - за его жизнь борются врачи, и женщина 1949 года рождения, у которой травматическая ампутация обеих стоп", - говорится в сообщении.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ стали применять немецкие мины AT2. По его словам, порядка 60 таких боеприпасов было обнаружено в Сватове в ЛНР, который украинские силовики обстреляли ракетами с блоками для дистанционной постановки противотанковых мин.

В новость были внесены изменения (12:46 мск) — добавлена информация о пострадавших. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Похожие новости
27.01.2023
Германия капитулировала перед США
27.01.2023
Politico: США поставят Украине Abrams по контрактам, поскольку в резерве их недостаточно
27.01.2023
Танк решили: чем грозят РФ поставки «Абрамсов» и «Леопардов» на Украину
07.11.2022
WSJ: страны Запада обсуждают условия возможного мира между Россией и Украиной
14.02.2022
FP: Запад пытался выдворить Россию из Европы. Но потерпел неудачу
13.11.2019
NZZ (Швейцария): Путин наслаждается своей победой над "НАТО со смертью мозга"
30.05.2017
Ответный ход НАТО (Корреспондент, Украина)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века