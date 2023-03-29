В Донецке обнаружили немецкие противотанковые мины AT2, дистанционно установленные ВСУ

В Донецкой Народной Республике сообщили, что это первый случай обнаружения таких мин

ДОНЕЦК, 28 марта. /ТАСС/. Украинские войска с помощью реактивных снарядов произвели дистанционную установку немецких противотанковых мин AT2 на северо-западе Донецка. Об этом сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Это первый случай обнаружения таких мин, о котором сообщает представительство республики в СЦКК. "В результате дистанционного минирования в поселке шахты "Октябрьский рудник" на северо-западе Донецка обнаружены противотанковые мины AT2 производства Германии", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели дистанционное минирование в ночь на вторник при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа MARS II (M270 MLRS). Часть снарядов была перехвачена системой ПВО, однако одна ракета раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины на территорию поселка. Сообщается, что одна из мин из-за срабатывания магнитного датчика взорвалась рядом с припаркованным у дома автомобилем.

По информации представительства, заряд такой мины несет 907 г взрывчатого вещества. Масса такого боеприпаса составляет порядка 2 кг.

"От воздействия такой мины сегодня утром по проспекту Кремлевскому, 29 тяжелые ранения получили: мужчина 1946 года рождения - травматическая ампутация обеих ног, тяжелые ранения рук, грудной полости - за его жизнь борются врачи, и женщина 1949 года рождения, у которой травматическая ампутация обеих стоп", - говорится в сообщении.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ стали применять немецкие мины AT2. По его словам, порядка 60 таких боеприпасов было обнаружено в Сватове в ЛНР, который украинские силовики обстреляли ракетами с блоками для дистанционной постановки противотанковых мин.

В новость были внесены изменения (12:46 мск) — добавлена информация о пострадавших.