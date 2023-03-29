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ЦАМТО

В Испании завершается ремонт 10 ОБТ "Леопард-2A4" для ВС Украины

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Танки Leopard 2A4
Танки Leopard 2A4.
Источник изображения: Krauss-Maffei Wegmann

ЦАМТО, 28 марта. На предприятии компании GDELS-Santa Barbara Sistemas в муниципалитете Севильи Алькала-де-Гвадаира в ближайшее время будет завершен ремонт четырех дополнительных танков "Леопард-2A4" из числа находившихся на хранении в Касетас (Сарагоса).

Техника предназначена для отправки на Украину. Предполагается, что поставка будет выполнена в конце следующей недели после огневых испытаний на полигоне.

Ранее испанская компания уже отремонтировала первую партию из шести ОБТ "Леопард-2A4", которые также вскоре будут отправлены на Украину. Стоимость обслуживания и ремонта этих шести танков превысила 4 млн. евро.

В ходе состоявшегося 23 марта посещения предприятия министром обороны Испании Маргаритой Роблес было заявлено, что из-за длительного хранения для приведения некоторых танков в боеготовое состояние требуется до 3000 человеко-часов. Компания выполнила разборку каждой машины, провела осмотр и замену неисправных или находящиеся в неудовлетворительном состоянии деталей, а также выполнила повторную сборку.

Все 10 танков, которые Испания намерена отправить на Украину, более десяти лет находились на хранении на полигоне Касетас в районе Сарагосы после принятия на вооружение более современной версии "Леопард-2Е".

Испания также провела обучение экипажей и обслуживающего персонала ВС Украины. В середине марта группа из 55 украинских военнослужащих (40 танкистов и 15 технических специалистов) прошла ускоренный курс применению и обслуживанию варианта "Леопард-2А4" в Сарагосе.

На предприятии компании GDELS-Santa Barbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира в настоящее время также проводится ремонт и модернизация с целью продления срока эксплуатации 155/52-мм буксируемых гаубиц ВС Испании. Контракт стоимостью более 36 млн. евро включает работы по предотвращению устаревания, переустановку программного обеспечения, доработку всех систем гаубиц и связанных с ними элементов.

На вооружении СВ Испании состоят 82 приобретенные в начале 2000-х гг. 155/52-мм буксируемые гаубицы. Снаряды для них производила Santa Barbara Sistemas на своих предприятиях в Трубии (Астурия). По данным Минобороны Испании, 16 орудий частей береговой артиллерии выполнены в варианте 155/52 V07, а 66 орудий используются в частях полевой артиллерии в варианте 155/52 SIAC.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Продукция
Leopard-2
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