Франция намерена увеличить поставки Киеву снарядов натовского калибра 155 мм

Их число может достичь 2 тыс. в месяц

ПАРИЖ, 28 марта. /ТАСС/. Франция намерена удвоить количество поставляемых Киеву снарядов натовского калибра 155 мм, доведя их число до 2 тыс. в месяц, а также поставит зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Figaro.

"Париж поставит технику, необходимую для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-мм снарядов, чтобы довести их количество до 2 тыс. в месяц", - заявил глава французского оборонного ведомства.

Лекорню также сообщил, что "в ближайшее время Франция поставит Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T". Министр напомнил, что "эта система, разработанная совместно с Италией, стоит несколько сотен миллионов евро".

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что сейчас вместе с премьером Франции Элизабет Борн также прорабатывается вопрос "пополнения фонда поддержки Украины, из которого €200 млн уже потрачены".

К настоящему моменту Франция направила Украине 18 самоходных артиллерийских установок Caesar и две батареи зенитных комплексов Crotale. В МИД ранее сообщили, что первая партия танков AMX-10 RC прибудет на Украину в ближайшее время. Париж уже передал Киеву бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan и переносные зенитные ракетные комплексы Mistral.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поставки вооружений Киеву должны отвечать нескольким условиям, в том числе не вести к эскалации и не наносить ущерб обороноспособности республики.