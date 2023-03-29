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ТАСС

СБУ обвинила экс-главу "Мотор сич" в препятствовании деятельности ВСУ

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Вячеслав Богуслаев
Вячеслав Богуслаев.
Источник изображения: google.com

В спецслужбе заявили, что Вячеслав Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила бывшему руководителю компании "Мотор сич" Вячеславу Богуслаеву, находящемуся под арестом по делу о коллаборационизме, новое обвинение - в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ). По утверждению спецслужбы, Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных.

"В ходе расследования установлено, что <...> в апреле 2022 года, когда украинские военные обратились по поводу возмездной передачи в пользование вертолетов, экс-президент ["Мотор сич"] предоставлял указания сотрудникам предприятия скрыть документы на вертолеты, <...> чтобы пилоты не могли сесть за штурвал вертолета без специальных формуляров. Более того, он приказал разукомплектовать технику: снять лопасти с вертолетов и спрятать их", - сообщается во вторник в Telegram-канале ведомства. В настоящее время экс-президенту АО "Мотор сич" предъявлено новое обвинение - "в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований", указывает спецслужба.

Согласно информации СБУ, предъявлено также обвинение "в содействии деятельности террористической организации" начальнику департамента внешнеэкономической деятельности АО "Мотор сич", который, как утверждает спецслужба, "разработал схему поставки запчастей к авиационным двигателям со Снежнянского машиностроительного завода (с 2014 года под контролем Донецкой Народной Республики - прим. ТАСС) <...> на АО "Мотор сич".

Компания "Мотор сич" является производителем двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок. 23 октября 2022 года Служба безопасности Украины сообщила, что 84-летнему Богуслаеву предъявлены обвинения в "коллаборационизме" и "работе на Россию", а 24 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал его на два месяца. 1 декабря 2022 года апелляционный суд оставил меру пресечения в силе. 1 февраля СБУ предъявила Богуслаеву новое обвинение - в "содействии деятельности террористической организации". По утверждению СБУ, "Мотор сич" через зарубежные компании поставляла на Снежнянский машиностроительный завод в ДНР сырье и получала от него изготовленные запчасти для авиационных двигателей производства АО "Мотор сич". 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Богуслаев Вячеслав
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