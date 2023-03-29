WE: российский "Ясень" может привести к поражению США в третьей мировой войне

Новейшее поколение российских подводных сил хорошо обучено и эксплуатирует современные подлодки, пишет Washington Examiner. США и НАТО непросто обнаружить эти бесшумные суда, которые отлично вооружены для ведения войны. А исходящая от них угроза чрезвычайно высока.

Том Роган

Новейшее поколение российских подводных сил хорошо обучено и эксплуатирует 75е силы нового поколения прекрасно обучены и используют современные лодки. Как я уже отмечал на этой неделе, эти силы представляют особую ценность для Народно-освободительной армии Китая. Учась у русских, НОАК значительно повышает свою готовность сражаться с ВМС США.

Свои ключевые военно-воздушные и военно-морские силы американские военные должны сосредоточить в первую очередь на Китае, не забывая при этом и о России.

Да, на Украине российским сухопутным войскам может грозить полное уничтожение. Однако российские подводные силы представляют собой угрозу все более серьезную. Как сообщает Военно-морской институт США, в четверг это констатировал командующий вооруженными силами США в Северной Америке. Генерал Глен Ванхерк (Glen VanHerck) заявил Конгрессу, что России, вероятно, потребуется один-два года, чтобы обеспечить постоянное развертывание подводных лодок класса "Ясень" как в Тихом, так и в Атлантическом океанах. Можно поспорить, что это будет зависеть оттого, сможет ли Россия построить следующие две лодки класса "Ясень" по графику к концу 2024 года. На сегодняшний день Москва уже имеет на вооружении четыре подводные лодки класса "Ясень".

Исходящая от "Ясеней" угроза двояка.

Во-первых, эти чрезвычайно тихие лодки силам США и НАТО непросто обнаружить. Как я уже писал ранее, в июне 2021 года были признаки, что подлодка "Ясень" действовала у побережья в ходе саммита "Семерки". Как бы то ни было, "Ясень" объединил в себе весьма успешные внутренние инновации, возможную кражу интеллектуальной собственности у американских военных подрядчиков и использование выделенных средств без значительной коррупционной составляющей. Это заслуживает внимания в свете разгула коррупции в российских сухопутных войсках.

Во-вторых, "Ясень" вооружен для эффективной войны. Он может нести гиперзвуковой аппарат "Циркон", который оснащается как обычными, так и ядерными боеголовками для атак как сухопутных, так и морских целей. "Циркон" значительно осложнит любые усилия США по противоракетной обороне. "Ясень" также несет крылатые ракеты "Калибр". Новейший вариант этой ракеты обеспечит России средства для нанесения дальнего и мощного ядерного удара.

В совокупности скрытность и ударный профиль "Ясеня" делают подлодку эффективным оружием внезапного нападения при ударе первым. Если "Ясени" незаметно подберутся, например, к восточному побережью США, то смогут нанести по Вашингтону ядерный удар с очень коротким временем оповещения. И если президент и вице-президент США окажутся в непосредственной близости, этот обезглавливающий удар может увенчаться успехом. В этом сценарии возможности США для нанесения встречного удара будут значительно снижены. США могут даже проиграть третью мировую.

Здесь вступает в действие еще один фактор. "Ясени" создадут дополнительную нагрузку на подводные силы ВМС США, которые и без того перегружены.

Сдерживание и отражение "Ясеней" во много возложено на ударные подлодки ВМС США. Но дело в том, что у США их недостаточно, а новые строятся недостаточно быстро. И поскольку именно подводные лодки США будут иметь решающее значение для противодействия китайскому вторжению на Тайвань (а оно вполне может состояться уже в этом десятилетии), риск перенапряжения имеет большое значение. Путинские лодки класса "Ясень" дадут ему шанс как минимум удержать часть подводных сил США в Атлантике в случае любой американо-китайской войны (хотя ВМС Великобритании и Франции смогут вмешаться и заткнуть брешь).

Иными словами, "Ясень" — еще один пример того, почему байденовский проект военного бюджета на 2024 финансовый год несерьезен. Но этим грешат обе партии. Вспомним хотя бы безумные требования некоторых конгрессменов. Например, председатель Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Кей Грейнджер (республиканка от Техаса), потребовала от флота тратить деньги на создание коралловых рифов против НОАК вместо кораблей, которые действительно могут сражаться с нашими врагами.

Так что да, тут у нас проблема.